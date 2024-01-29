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Published Сегодня, 11:33

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Updated Сегодня, 11:35

Двухлетнюю девочку убило током в Екатеринбурге

Двухлетнюю девочку убило током в Екатеринбурге. В это время отец спал

29 января 2024, 11:33
Фото: 1MI

Двухлетнюю девочку убило током в Екатеринбурге

В Екатеринбурге двухлетняя девочка скончалась от удара током. Это произошло тогда, когда ее мать находилась на работе, а 34-летний отец спал дома.

Мужчина проснулся и обнаружил, что его дочка лежит без признаков жизни. Он немедленно отправился с ней на работу к жене в один из супермаркетов, пишет издание «Сапа».

По словам мужчины, он уснул, оставив троих детей, которым два, шесть и семь лет, без присмотра. Когда он проснулся, обнаружил, что младшая лежит без сознания у стены. В результате папа довез ребенка в магазин, где девочка умерла.

Как известно предварительно, малышка, играя, засунула руку в дырку в стене, где ее родители планировали установить розетку. При контакте с проводами ее ударило током.

Ранее током убило годовалого малыша из Красноуфимска. Перед Новым годом он вырвал гирлянду из розетки и его пронзило током. В это время его мать готовилась к празднику на кухне. Через два дня малышу исполнилось бы два года.

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