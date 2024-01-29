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Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

Жители Екатеринбурга отправятся в экспедицию на перевал Дятлова

Экспедиция из Екатеринбурга повторит маршрут группы Дятлова

29 января 2024, 10:24
Фото: 1MI

Жители Екатеринбурга отправятся в экспедицию на перевал Дятлова

Экспедиция из Екатеринбурга пойдет в поход на перевал Дятлова. Длительность путешествия составит 10 дней.

Екатеринбуржцы с точностью повторят путь, по которому шла группа Игоря Дятлова. На самом Перевале путешественники проведут три ночи, а также организуют несколько экспериментов, рассказал Ура.ру организатор похода Алексей Королев.

По словам Королева, что последний раз поход по этому пути состоялся в 90-х годах. Сейчас люди в зимнее время идут на Перевал через базу Ильича, а экспедиция Королева повторит оригинальный маршрут.

2 февраля 2024 года, в день гибели группы Дятлова, туристы выйдут на связь.

Напомним, путешественник Роман Титов пропал в Шотландии после того, как разбилась его яхта. В озере нашли останки человеческого тела, которые, предположительно принадлежат Титову.

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