Экспедиция из Екатеринбурга повторит маршрут группы Дятлова

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Екатеринбуржцы с точностью повторят путь, по которому шла группа Игоря Дятлова. На самом Перевале путешественники проведут три ночи, а также организуют несколько экспериментов, рассказал Ура.ру организатор похода Алексей Королев.
По словам Королева, что последний раз поход по этому пути состоялся в 90-х годах. Сейчас люди в зимнее время идут на Перевал через базу Ильича, а экспедиция Королева повторит оригинальный маршрут.
2 февраля 2024 года, в день гибели группы Дятлова, туристы выйдут на связь.
Напомним, путешественник Роман Титов пропал в Шотландии после того, как разбилась его яхта. В озере нашли останки человеческого тела, которые, предположительно принадлежат Титову.