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Published Сегодня, 20:41

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Updated Сегодня, 20:46

Эксперт оценил идею изъятия квартир за долги по ЖКХ

29 января 2024, 20:41
Глава города Альметьевск Тимур Нагуманов предложил разработать способы изъятия жилой недвижимости у граждан с задолженностями за ЖКУ и заменить ее на более дешевое жилье.

Ранее председатель комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков высказал аналогичную инициативу о передаче квартир из частного владения в муниципальную собственность.

Журналисты издания RTVI попросили экспертов прокомментировать предложения Нагуманова и Широкова. Председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская отметила, что уже существует законодательство, позволяющее изъять жилое помещение при неуплате долгов по договору социального найма. Однако, если речь идет о приватной собственности, такие меры могут быть применены только по решению суда. В настоящее время нет практики изъятия жилья, являющегося единственным жилищем граждан.

Хованская также упоминает о возможности переселения социальных нанимателей в общежития при большой задолженности. Однако зачастую такие люди уже проживают в общежитиях, поэтому такое переселение не имеет смысла. Бывают случаи, когда происходит улучшение условий проживания, как это было в Москве, когда людей переселяли в общежитие после проведения ремонта. Однако эта практика вызывала напряженность у других жителей общежитий.

В целом, подобные меры не являются популярными и применяются только по решению суда. Даже в случаях, предусмотренных законодательством о социальном жилье и значительной задолженности, изъятие жилья остается исключением, резюмировала эксперт.

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