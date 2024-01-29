Эксперт оценил идею изъятия квартир за долги по ЖКХ

Хованская также упоминает о возможности переселения социальных нанимателей в общежития при большой задолженности. Однако зачастую такие люди уже проживают в общежитиях, поэтому такое переселение не имеет смысла. Бывают случаи, когда происходит улучшение условий проживания, как это было в Москве, когда людей переселяли в общежитие после проведения ремонта. Однако эта практика вызывала напряженность у других жителей общежитий.