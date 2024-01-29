Эксперт оценил идею изъятия квартир за долги по ЖКХ

Posted Сегодня, 20:41
Published Сегодня, 20:41
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Updated Сегодня, 20:46
Ранее председатель комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков высказал аналогичную инициативу о передаче квартир из частного владения в муниципальную собственность.
Журналисты издания RTVI попросили экспертов прокомментировать предложения Нагуманова и Широкова. Председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская отметила, что уже существует законодательство, позволяющее изъять жилое помещение при неуплате долгов по договору социального найма. Однако, если речь идет о приватной собственности, такие меры могут быть применены только по решению суда. В настоящее время нет практики изъятия жилья, являющегося единственным жилищем граждан.
Хованская также упоминает о возможности переселения социальных нанимателей в общежития при большой задолженности. Однако зачастую такие люди уже проживают в общежитиях, поэтому такое переселение не имеет смысла. Бывают случаи, когда происходит улучшение условий проживания, как это было в Москве, когда людей переселяли в общежитие после проведения ремонта. Однако эта практика вызывала напряженность у других жителей общежитий.
В целом, подобные меры не являются популярными и применяются только по решению суда. Даже в случаях, предусмотренных законодательством о социальном жилье и значительной задолженности, изъятие жилья остается исключением, резюмировала эксперт.