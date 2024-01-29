Гигантские колеи образовались в центре Екатеринбурга

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Примечательно то, что наибольшие неудобства от колеи ощущают водители, движущиеся поперек, так как машины подбрасывает на асфальтовых буграх. В результате автомобилитсы сильно снижают скорость, чтобы избежать возможных травм, отмечает Е1.
Кроме того, из-за замедленного движения машины часто не успевают проехать перекресток на разрешающий сигнал светофора, блокируя движение в поперечном направлении в сторону Московской.
В мэрии огласили планы по ремонту этого проблемного участка. В ответе из администрации города сказано, что в этом году не предусмотрено проведение ремонтных работ с использованием современных технологий на данном участке дороги.
Ранее сообщалось, что водители застревают в колее на трамвайных путях в районе Вагонки в Нижнем Тагиле.