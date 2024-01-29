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Posted Сегодня, 13:36

Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

Водители пожаловались на колеи на дорогах в центре Екатеринбурга

Гигантские колеи образовались в центре Екатеринбурга

29 января 2024, 13:36
Фото: Максим Бутусов / E1.RU

Водители пожаловались на колеи на дорогах в центре Екатеринбурга

Этой зимой на проспекте Ленина в Екатеринбурге появились глубокие колеи, особенно на перекрестке с улицей Жукова, напротив областного полицейского главка.

Примечательно то, что наибольшие неудобства от колеи ощущают водители, движущиеся поперек, так как машины подбрасывает на асфальтовых буграх. В результате автомобилитсы сильно снижают скорость, чтобы избежать возможных травм, отмечает Е1.

Кроме того, из-за замедленного движения машины часто не успевают проехать перекресток на разрешающий сигнал светофора, блокируя движение в поперечном направлении в сторону Московской.

В мэрии огласили планы по ремонту этого проблемного участка. В ответе из администрации города сказано, что в этом году не предусмотрено проведение ремонтных работ с использованием современных технологий на данном участке дороги.

Ранее сообщалось, что водители застревают в колее на трамвайных путях в районе Вагонки в Нижнем Тагиле.

Опубликован график вывоза снега с дорог Нижнего Тагила
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#Происшествия#Дорога#Ремонт#Технологии#Водители#Скорость#Перекресток#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Площадь 1905 года
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