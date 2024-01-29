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Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Меньше мигрантов стало приезжать в Свердловскую область

Иностранцы стали реже приезжать в Свердловскую область

29 января 2024, 11:43
Фото: Изображение Midjourney

Меньше мигрантов стало приезжать в Свердловскую область

В 2023 году в Свердловской области количество въезжающих мигрантов сократилось по сравнению с показателем, который был годом ранее, сообщает глава пресс-службы полицейского главка Валерий Горелых, предоставивший актуальные данные.

По его данным, в регион въехало почти 200 тысяч иностранцев, это на девять тысяч меньше, чем в 2022 году. Преимущественно на Урал приезжали жители Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, а также казахи, азербайджанцы и армяне.

Отмечается, что в сфере незаконной миграции случилось 873 преступления. Из региона выдворено 496 человек, а 219 человек депортированы. Еще порядка трем тысячам человек запретили приезжать в Россию. Всего пресечено более восьми тысяч нарушений админитративного законодательства.

Ранее сообщалось, что в Богдановиче мигрантам раздали повестки. Это те иностранцы, которые недавно поулчили российское граждантво, но не явились в военкоматы.

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#Общество#Свердловская область#Мигранты#Преступления#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Незаконная миграция
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