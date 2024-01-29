Иностранцы стали реже приезжать в Свердловскую область

По его данным, в регион въехало почти 200 тысяч иностранцев, это на девять тысяч меньше, чем в 2022 году. Преимущественно на Урал приезжали жители Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, а также казахи, азербайджанцы и армяне.