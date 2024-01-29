Иностранцы стали реже приезжать в Свердловскую область

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
По его данным, в регион въехало почти 200 тысяч иностранцев, это на девять тысяч меньше, чем в 2022 году. Преимущественно на Урал приезжали жители Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, а также казахи, азербайджанцы и армяне.
Отмечается, что в сфере незаконной миграции случилось 873 преступления. Из региона выдворено 496 человек, а 219 человек депортированы. Еще порядка трем тысячам человек запретили приезжать в Россию. Всего пресечено более восьми тысяч нарушений админитративного законодательства.
Ранее сообщалось, что в Богдановиче мигрантам раздали повестки. Это те иностранцы, которые недавно поулчили российское граждантво, но не явились в военкоматы.