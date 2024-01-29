Лопнуло колесо. Дети-хоккеисты попали в смертельное ДТП на свердловской трассе

Юные хоккеисты попали в смертельное ДТП на свердловской трассе

На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло ДТП с тремя погибшими. Столкнулись автобус с иномаркой. В автобусе находились 18 подростков и тренер. Их выбросило на встречку, где ехала машина Citroen.