Лопнуло колесо. Дети-хоккеисты попали в смертельное ДТП на свердловской трассе

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
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Updated Сегодня, 07:33
Авария произошла 29 января примерно в 9:30. Ребята, которым по 15-16 лет, вместе с тренером ехали из Челябинской области в Новоуральск. Они возвращались домой с состязаний, рассказал глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Как известно предварительно, у автобуса лопнуло колесо. Водитель и два пассажира легкового авто от столкновения получили смертельные травмы. Они погибли на месте ЧП.
Известно, что также травмировались тренер и двое хоккеистов. Их госпитализировали в больницу для оказания помощи, сообщает региональная прокуратура.
Теперь Невьянская прокуратура намерена провести проверку. На место происшествия выехал Невьянский городской прокурор Егор Корнилов.
Ранее сообщалось, что нетрезвый автомобилист без прав врезался в машину на тагильской трассе. Пострадали два челвоек.