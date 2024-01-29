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Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:33

Updated Сегодня, 07:33

Юные хоккеисты попали в смертельное ДТП на свердловской трассе

Лопнуло колесо. Дети-хоккеисты попали в смертельное ДТП на свердловской трассе

29 января 2024, 07:06
Фото: Предоставлено Валерием Горелых

Юные хоккеисты попали в смертельное ДТП на свердловской трассе

На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло ДТП с тремя погибшими. Столкнулись автобус с иномаркой. В автобусе находились 18 подростков и тренер. Их выбросило на встречку, где ехала машина Citroen.

Авария произошла 29 января примерно в 9:30. Ребята, которым по 15-16 лет, вместе с тренером ехали из Челябинской области в Новоуральск. Они возвращались домой с состязаний, рассказал глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Фото: Предоставлено Валерием Горелых

Как известно предварительно, у автобуса лопнуло колесо. Водитель и два пассажира легкового авто от столкновения получили смертельные травмы. Они погибли на месте ЧП.

Известно, что также травмировались тренер и двое хоккеистов. Их госпитализировали в больницу для оказания помощи, сообщает региональная прокуратура.

Фото: Прокуратура Свердловской области

Теперь Невьянская прокуратура намерена провести проверку. На место происшествия выехал Невьянский городской прокурор Егор Корнилов.

Ранее сообщалось, что нетрезвый автомобилист без прав врезался в машину на тагильской трассе. Пострадали два челвоек.

Стали известны подробности о пострадавших в массовом ДТП на Тюменском тракте
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