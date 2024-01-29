Лошадь чуть не скинула наездницу в центре Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
Лошадь издавала громкие звуки, крутилась и была настроена агрессивно. Кроме того, она хотела сбросить с себя женщину, которая в этот момент ехала на ней, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
В социальных сетях предположили, что животное чего-то испугалось или ему что-то мешало, поэтому оно вышло из себя. Также одна из очевидиц задалась вопросом, кто будет нести ответственность в случае, если лошадь кого-то лягнет.
Напомним, в октябре 2023 года в Нижнем Тагиле около цирка лошадь лягнула мальчика, который в этот момент находился поблизости. Серьезных повреждений ребенок не получил.