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Лошадь в Нижнем Тагиле взбесилась и чуть не сбросила с себя наездницу

Лошадь чуть не скинула наездницу в центре Нижнего Тагила

29 января 2024, 05:10
Фото: 1MI

Лошадь в Нижнем Тагиле взбесилась и чуть не сбросила с себя наездницу

Лошадь на Театральной площади в Нижнем Тагиле, стала вести себя агрессивно и едва не сбросила наездницу. Инцидент случился 28 января 2024 года.

Лошадь издавала громкие звуки, крутилась и была настроена агрессивно. Кроме того, она хотела сбросить с себя женщину, которая в этот момент ехала на ней, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

Видео: Группа ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил»

В социальных сетях предположили, что животное чего-то испугалось или ему что-то мешало, поэтому оно вышло из себя. Также одна из очевидиц задалась вопросом, кто будет нести ответственность в случае, если лошадь кого-то лягнет.

Напомним, в октябре 2023 года в Нижнем Тагиле около цирка лошадь лягнула мальчика, который в этот момент находился поблизости. Серьезных повреждений ребенок не получил.

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