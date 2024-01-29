tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:12

Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:12

Updated Сегодня, 09:12

17-летнего юношу в Екатеринбурге избили из-за его бывшей девушки

Молодому человеку в Екатеринбурге проломили голову битой по просьбе его девушки

29 января 2024, 09:12
Фото: Midjourney

17-летнего юношу в Екатеринбурге избили из-за его бывшей девушки

На 17-летнего молодого человека в Екатеринбурге напали неизвестные и избили его.

Парень некоторое время встречался с 14-летней девочкой, однако недавно они расстались. После этого молодые люди стали часто ругаться и оскорблять друг друга в социальных сетях, рассказали в Telegram-канале SHOT.

Девочка, обиженная на парня, решила ему отомстить с помощью своих друзей. Другая школьница, пригласив екатеринбуржца якобы на свидание, заманила его в подъезд. На юношу набросились неизвестные, вооруженные битой.

Молодого человека ударили по голове, а также избили ногами. Нападавших незнакомцев сейчас ищут.

Напомним, 21 декабря 2024 года в Нижнем Тагиле трое подростков избили 15-летнего школьника.

Хулиганы избили мужчину в Екатеринбурге и бросили его собаку в сугроб
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Тавды вломился домой к соседу и чуть не убил его топоромСемья подростков в Нижнем Тагиле угрожает девочке после побоевПенсионер из Нижнего Тагила избил приятеля в селе Покровское
#Происшествия#Травма#Избиение#Подростки#Криминал#Нападение#Пострадавший#ЧП#Конфликт#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Бита#Инцидент
Подпишитесь
Превышение формальдегида и закупка пожарных машин. Экоитоги недели в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:25
А вы уже убрали елку? Рабочие разбирают ледовый городок в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:40
Бойцы Нижнего Тагила привезли призовые места с Чемпионата УрФО по универсальному бою
27 января, 18:37
Лопнуло колесо. Дети-хоккеисты попали в смертельное ДТП на свердловской трассе
Сегодня, 07:06
Пассажирам пришлось ехать стоя в «Ласточке» Нижний-Тагил-Екатеринбург
Сегодня, 06:36
Снегопады придут в Свердловскую область в начале февраля
Вчера, 10:59