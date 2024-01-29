Молодому человеку в Екатеринбурге проломили голову битой по просьбе его девушки

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Парень некоторое время встречался с 14-летней девочкой, однако недавно они расстались. После этого молодые люди стали часто ругаться и оскорблять друг друга в социальных сетях, рассказали в Telegram-канале SHOT.
Девочка, обиженная на парня, решила ему отомстить с помощью своих друзей. Другая школьница, пригласив екатеринбуржца якобы на свидание, заманила его в подъезд. На юношу набросились неизвестные, вооруженные битой.
Молодого человека ударили по голове, а также избили ногами. Нападавших незнакомцев сейчас ищут.
Напомним, 21 декабря 2024 года в Нижнем Тагиле трое подростков избили 15-летнего школьника.