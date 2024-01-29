На складе в Арамиле разгорелся крупный пожар. Все из-за кебабов

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Изначально сообщалось, что горел цех по производству продуктов для магазина «Жизньмарт». Однако представители торговой точки опровергли, что пожар начался от них.
По словам основателя сети Ивана Зайченко, горел второй этаж. А фабрика поставщика «Жизньмарта» находится на первом. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
Поставщик вовремя спас оборудование и сырье. Он для нас делал шашлыки, они на пару дней пропадут с полок, — рассказал бизнесмен.
По данным МЧС, горело около 800 квадратов, тушили пламя 44 спасателя и 15 пожарных машин. Как установлено предварительно, пожар начался из-за кебабов, которые были оставлены готовиться на открытом огне.
Ранее сообщалось, что пенсионер погиб во время пожара в квартире в Екатеринбурге. Ему было 76 лет.