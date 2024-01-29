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Published Сегодня, 07:21

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

Людей эвакуировали со склада в Арамиле из-за пожара

На складе в Арамиле разгорелся крупный пожар. Все из-за кебабов

29 января 2024, 07:21
Фото: Изображение Midjourney

Людей эвакуировали со склада в Арамиле из-за пожара

В Арамиле на складе произошел пожар. Были эвакуированы семь человек.

Изначально сообщалось, что горел цех по производству продуктов для магазина «Жизньмарт». Однако представители торговой точки опровергли, что пожар начался от них.

По словам основателя сети Ивана Зайченко, горел второй этаж. А фабрика поставщика «Жизньмарта» находится на первом. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Поставщик вовремя спас оборудование и сырье. Он для нас делал шашлыки, они на пару дней пропадут с полок, — рассказал бизнесмен.

По данным МЧС, горело около 800 квадратов, тушили пламя 44 спасателя и 15 пожарных машин. Как установлено предварительно, пожар начался из-за кебабов, которые были оставлены готовиться на открытом огне.

Ранее сообщалось, что пенсионер погиб во время пожара в квартире в Екатеринбурге. Ему было 76 лет.

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