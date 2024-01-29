Названа дата начала записи в лагеря в Екатеринбурге

На данный момент нет информации о каких-либо нововведениях в процессе подачи заявлений, можно использовать «Госуслуги» или обратиться в МФЦ. Если же человеку необходимо отдать ребенка в лагерь при школе, в этом случае можно просто связаться с директором, сообщили в пресс-службе мэрии города.