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Posted Сегодня, 13:49

Published Сегодня, 13:49

Modified Сегодня, 13:51

Updated Сегодня, 13:51

С 5 февраля начнется подача заявлений в детские лагеря Екатеринбурга

Названа дата начала записи в лагеря в Екатеринбурге

29 января 2024, 13:49
Фото: Изображение Midjourney

С 5 февраля начнется подача заявлений в детские лагеря Екатеринбурга

С 5 февраля начнется прием заявлений на отправку детей загородные лагеря в Екатеринбурге.

На данный момент нет информации о каких-либо нововведениях в процессе подачи заявлений, можно использовать «Госуслуги» или обратиться в МФЦ. Если же человеку необходимо отдать ребенка в лагерь при школе, в этом случае можно просто связаться с директором, сообщили в пресс-службе мэрии города.

После подачи заявления необходимо предоставить всю документацию в МФЦ. На это дается пять дней. Затем следует оплатить стоимость путевки (оплата доступна на официальном сайте мэрии в разделе «Образование»). Полный список бюджетных загородных лагерей и требуемых документов доступен по этой ссылке.

Ранее сообщалось, что детский лагерь под уральской столицей закрыли для проведения ремонта. Это один из старейших лагерей региона.

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#Общество#Дети#Путевка#Заявление#Документы#Госуслуги#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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