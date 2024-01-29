Названа дата начала записи в лагеря в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
На данный момент нет информации о каких-либо нововведениях в процессе подачи заявлений, можно использовать «Госуслуги» или обратиться в МФЦ. Если же человеку необходимо отдать ребенка в лагерь при школе, в этом случае можно просто связаться с директором, сообщили в пресс-службе мэрии города.
После подачи заявления необходимо предоставить всю документацию в МФЦ. На это дается пять дней. Затем следует оплатить стоимость путевки (оплата доступна на официальном сайте мэрии в разделе «Образование»). Полный список бюджетных загородных лагерей и требуемых документов доступен по этой ссылке.
Ранее сообщалось, что детский лагерь под уральской столицей закрыли для проведения ремонта. Это один из старейших лагерей региона.