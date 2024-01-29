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Неизвестные закрыли в коробке котенка и выкинули его на улицу в Екатеринбурге

Неизвестные выбросили котенка в Екатеринбурге. Он находился в коробке

29 января 2024, 08:53
Фото: Фонд «Зоозащита»

Неизвестные закрыли в коробке котенка и выкинули его на улицу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прохожие нашли двухмесячного бездомного котенка в коробке, которая была заклеена скотчем.

Прохожие услышали из коробки мяуканье и достали животное из заточения. На картоне обнаружились вмятины, предположительно, котенок пытался самостоятельно вырваться наружу, рассказали в фонде «Зоозащита».

Возраст котенка — два с половиной месяца. Сейчас его привезли в приют и ищут для него новых хозяев.

Напомним, 11 января 2024 года проводница поезда, который ехал из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, выбросила на остановке кота, подумав, что он бездомный, хотя он ехал со своими хозяевами. Через несколько дней кота нашли мертвым.

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