Неизвестные выбросили котенка в Екатеринбурге. Он находился в коробке

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
Прохожие услышали из коробки мяуканье и достали животное из заточения. На картоне обнаружились вмятины, предположительно, котенок пытался самостоятельно вырваться наружу, рассказали в фонде «Зоозащита».
Возраст котенка — два с половиной месяца. Сейчас его привезли в приют и ищут для него новых хозяев.
Напомним, 11 января 2024 года проводница поезда, который ехал из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, выбросила на остановке кота, подумав, что он бездомный, хотя он ехал со своими хозяевами. Через несколько дней кота нашли мертвым.