Неизвестные выбросили котенка в Екатеринбурге. Он находился в коробке

Напомним, 11 января 2024 года проводница поезда, который ехал из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, выбросила на остановке кота, подумав, что он бездомный, хотя он ехал со своими хозяевами. Через несколько дней кота нашли мертвым.