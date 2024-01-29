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Published Сегодня, 16:30

Modified Сегодня, 16:32

Updated Сегодня, 16:32

В Екатеринбург приехала партия троллейбусов, закупленных в прошлом году

Новые троллейбусы доставлены в Екатеринбург

29 января 2024, 16:30
Фото: 1MI

В Екатеринбург приехала партия троллейбусов, закупленных в прошлом году

В Екатеринбург прибыла партия новых троллейбусов.

Закупка техники была совершена еще в прошлом году. Общее число закупки составило 51 машину, сообщает пресс-служба администрации города.

Для доставки транспорта использовались специализированные тралы, которые позволяют максимально обеспечить безопасность и сохранность машин. Прибыв на место, троллейбусы сначала допускаются до прогрева, а затем направляются на мойку в депо.

Перед тем как троллейбусы отправят на рейсы, им нужно будет пройти не менее 50 километров. Этот путь они проработают без людей, чтобы убедиться в исправности машин.

Сейчас новые троллейбусы уже начала работать на маршрутах №34, 37, 28 и 31.

Ранее сообщалось, что стационарные валидаторы не будут закупать для транспорта в Екатеринбурге.

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#Общество#Транспорт#Свердловская область#Общественный транспорт#Троллейбус#Городской транспорт#Екатеринбург#Камилла Булгакова
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