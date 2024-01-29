Новые троллейбусы доставлены в Екатеринбург

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
Закупка техники была совершена еще в прошлом году. Общее число закупки составило 51 машину, сообщает пресс-служба администрации города.
Для доставки транспорта использовались специализированные тралы, которые позволяют максимально обеспечить безопасность и сохранность машин. Прибыв на место, троллейбусы сначала допускаются до прогрева, а затем направляются на мойку в депо.
Перед тем как троллейбусы отправят на рейсы, им нужно будет пройти не менее 50 километров. Этот путь они проработают без людей, чтобы убедиться в исправности машин.
Сейчас новые троллейбусы уже начала работать на маршрутах №34, 37, 28 и 31.
Ранее сообщалось, что стационарные валидаторы не будут закупать для транспорта в Екатеринбурге.