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Двоих мужчин арестовали в Свердловской области из-за обвинения в насилии

Обокрали и надругались. Двое свердловчан пойманы по обвинению в насилии

29 января 2024, 10:33

Двоих мужчин арестовали в Свердловской области из-за обвинения в насилии

Двое мужчин были арестованы в Свердловской области. Их подозревают в насилии над молодой женщиной.

Мужчины похитили у нее два телефона, забрали деньги и золотой браслет. Мужчин поймали в Североуральске и доставили в Заречный, сообщает E1.

Вместе с тем мама одного из преступников не верит, что он мог надругаться над кем-то, поскольку, по ее словам, сын всегда заступался за тех, кого обижали.

Однако за плечами обоих мужчин есть преступное прошлое. В частности, за одним числится убийство пенсионерки, а второй нападал на охранника и свидетеля совершения кражи при проникновении на завод.

Ранее сообщалось, что директору института УрФУ продлили арест по статье за мошенничество.

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