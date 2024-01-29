Обокрали и надругались. Двое свердловчан пойманы по обвинению в насилии

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Мужчины похитили у нее два телефона, забрали деньги и золотой браслет. Мужчин поймали в Североуральске и доставили в Заречный, сообщает E1.
Вместе с тем мама одного из преступников не верит, что он мог надругаться над кем-то, поскольку, по ее словам, сын всегда заступался за тех, кого обижали.
Однако за плечами обоих мужчин есть преступное прошлое. В частности, за одним числится убийство пенсионерки, а второй нападал на охранника и свидетеля совершения кражи при проникновении на завод.
Ранее сообщалось, что директору института УрФУ продлили арест по статье за мошенничество.