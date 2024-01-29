Огромная пробка образовалась в Екатеринбурге на Уралмаше из-за ДТП с фурами

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Одна из поврежденных грузовых машин перекрывала дорогу и трамвайную линию. По словам очевидца, кабина грузовика была повреждена, а рядом на земле валялись пластиковые осколки и запчасти, пишет Е1.
Автомобилисты старались объехать дорогу, на которой образовался затор, однако ситуация не улучшалась. На место ЧП приезжали сотрудники автоинспекции. По предварительной информации, пострадавших в аварии нет.
Напомним, 13 января 2024 года в Качканаре грузовик с поднятым кузовом повредил трубопровод. Пострадавших в происшествии нет.