tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:44

Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

Автомобили встали в огромную пробку в Екатеринбурге из-за аварии

Огромная пробка образовалась в Екатеринбурге на Уралмаше из-за ДТП с фурами

29 января 2024, 09:44
Фото: Е1

Автомобили встали в огромную пробку в Екатеринбурге из-за аварии

В Екатеринбурге возникла большая пробка на улице Машиностроителей из-за того, что произошло столкновение двух грузовиков. Инцидент случился 29 января 2024 года.

Одна из поврежденных грузовых машин перекрывала дорогу и трамвайную линию. По словам очевидца, кабина грузовика была повреждена, а рядом на земле валялись пластиковые осколки и запчасти, пишет Е1.

Автомобилисты старались объехать дорогу, на которой образовался затор, однако ситуация не улучшалась. На место ЧП приезжали сотрудники автоинспекции. По предварительной информации, пострадавших в аварии нет.

Напомним, 13 января 2024 года в Качканаре грузовик с поднятым кузовом повредил трубопровод. Пострадавших в происшествии нет.

Иномарка влетела в грузовик на свердловской трассе. Водитель погиб
Узнать подробнее
Читайте также:
«Немного выпил»: водитель автомобиля без прав в Екатеринбурге протаранил столбВодитель иномарки сбил 4-летнюю девочку в Екатеринбурге. Она упала со снегокатаВодитель «кабриолета» Lada в Екатеринбурге запустил салют из салона автомобиля
#Происшествия#ДТП#Дорога#ГИБДД#Автомобиль#Пробка#ЧП#Грузовики#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Авария#Инцидент#Фуры
Подпишитесь
Превышение формальдегида и закупка пожарных машин. Экоитоги недели в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:25
А вы уже убрали елку? Рабочие разбирают ледовый городок в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:40
Бойцы Нижнего Тагила привезли призовые места с Чемпионата УрФО по универсальному бою
27 января, 18:37
Лопнуло колесо. Дети-хоккеисты попали в смертельное ДТП на свердловской трассе
Сегодня, 07:06
Пассажирам пришлось ехать стоя в «Ласточке» Нижний-Тагил-Екатеринбург
Сегодня, 06:36
Снегопады придут в Свердловскую область в начале февраля
Вчера, 10:59