Пассажирам пришлось ехать стоя в Ласточке Нижний-Тагил-Екатеринбург

Напомним, что ранее жительница Екатеринбурга оказалась в числе шести пассажиров, которых высадили из поезда в лесу по ошибке. Пассажиров высадили из поезда в лесополосе в Пермском крае, и им пришлось несколько километров пройти пешком, пока их не подобрали и не довезли до нужной станции. В РЖД объяснили это технической ошибкой.