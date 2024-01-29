Пассажирам пришлось ехать стоя в Ласточке Нижний-Тагил-Екатеринбург

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Рейс должен был быть из двух составов №7070 и 7070д. В результате пять вагонов отменили. Об этом рассказали пассажиры TagilCity.ru.
Все люди, которые покупали билеты в эти пять вагонов, должны были ехать стоя, — добавили пассажиры.
Речь идет о Ласточке, отправившейся по маршруту 28 января в 16:58, и прибывшей в 18:46. Время в пути составило два часа.
Напомним, что ранее жительница Екатеринбурга оказалась в числе шести пассажиров, которых высадили из поезда в лесу по ошибке. Пассажиров высадили из поезда в лесополосе в Пермском крае, и им пришлось несколько километров пройти пешком, пока их не подобрали и не довезли до нужной станции. В РЖД объяснили это технической ошибкой.