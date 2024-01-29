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Людям пришлось ехать стоя в Ласточке из Нижнего Тагила в Екатеринбург

Пассажирам пришлось ехать стоя в Ласточке Нижний-Тагил-Екатеринбург

29 января 2024, 06:36
Фото: 1MI

Людям пришлось ехать стоя в Ласточке из Нижнего Тагила в Екатеринбург

Очередной коллапс произошел на ж/д. 28 января. Пассажирам, следовавшим рейсом Нижний Тагил-Екатеринбург (до ОП ВИЗ), пришлось ехать стоя.

Рейс должен был быть из двух составов №7070 и 7070д. В результате пять вагонов отменили. Об этом рассказали пассажиры TagilCity.ru.

Все люди, которые покупали билеты в эти пять вагонов, должны были ехать стоя, — добавили пассажиры.

Речь идет о Ласточке, отправившейся по маршруту 28 января в 16:58, и прибывшей в 18:46. Время в пути составило два часа.

Напомним, что ранее жительница Екатеринбурга оказалась в числе шести пассажиров, которых высадили из поезда в лесу по ошибке. Пассажиров высадили из поезда в лесополосе в Пермском крае, и им пришлось несколько километров пройти пешком, пока их не подобрали и не довезли до нужной станции. В РЖД объяснили это технической ошибкой.

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#Транспорт#Нижний Тагил#Свердловская область#Пассажиры#Билеты#Ласточка#Рейс#Места#Екатеринбург#Ж/д#Дарья Сорокина
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