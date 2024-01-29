tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:09

Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 07:09

Updated Сегодня, 07:09

Пожилой мужчина избил приятеля в селе Покровское под Нижним Тагилом

Пенсионер из Нижнего Тагила избил приятеля в селе Покровское

29 января 2024, 07:09
Фото: 1MI

Пожилой мужчина избил приятеля в селе Покровское под Нижним Тагилом

71-летний житель Нижнего Тагила нанес увечья своему 72-летнему приятелю из села Покровское. Инцидент случился 17 октября 2024 года.

Мужчины вместе употребляли алкоголь. В какой-то момент между ними произошла ссора. Обвиняемый схватил деревянную доску для разделки овощей и несколько раз ударил по голове потерпевшего, а потом стал его избивать, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Пострадавшему были диагностированы черепно-мозговая травма, ушибы и гематомы. В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело.

Также он прошел психолого-психиатрическую экспертизу, результаты которой показали, что в момент избиения пенсионер не осознавал, что делает и не мог контролировать свои действия. В связи с этим он нуждается в принудительном лечение в психлечебнице.

Материалы дела направлены в суд.

Напомним, в Качканаре местный житель избил своего отца, после чего пенсионер скончался в больнице.

Пассажир автобуса в Екатеринбурге избил женщину. Она сделала ему замечание
Узнать подробнее
Читайте также:
Охранник пивного ресторана в Екатеринбурге выплатит 246 тысяч посетителю за побоиЖитель Тавды вломился домой к соседу и чуть не убил его топоромТаскали за волосы и пинали: женщину в Североуральске избили после жалоб на кучу снега
#Происшествия#Избиение#Полиция#Уголовное дело#Нападение#ЧП#Конфликт#Травмы#Побои#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент
Подпишитесь
Превышение формальдегида и закупка пожарных машин. Экоитоги недели в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:25
А вы уже убрали елку? Рабочие разбирают ледовый городок в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:40
Бойцы Нижнего Тагила привезли призовые места с Чемпионата УрФО по универсальному бою
27 января, 18:37
Лопнуло колесо. Дети-хоккеисты попали в смертельное ДТП на свердловской трассе
Сегодня, 07:06
Пассажирам пришлось ехать стоя в «Ласточке» Нижний-Тагил-Екатеринбург
Сегодня, 06:36
Снегопады придут в Свердловскую область в начале февраля
Вчера, 10:59