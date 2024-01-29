Пенсионер из Нижнего Тагила избил приятеля в селе Покровское

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Мужчины вместе употребляли алкоголь. В какой-то момент между ними произошла ссора. Обвиняемый схватил деревянную доску для разделки овощей и несколько раз ударил по голове потерпевшего, а потом стал его избивать, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Пострадавшему были диагностированы черепно-мозговая травма, ушибы и гематомы. В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело.
Также он прошел психолого-психиатрическую экспертизу, результаты которой показали, что в момент избиения пенсионер не осознавал, что делает и не мог контролировать свои действия. В связи с этим он нуждается в принудительном лечение в психлечебнице.
Материалы дела направлены в суд.
Напомним, в Качканаре местный житель избил своего отца, после чего пенсионер скончался в больнице.