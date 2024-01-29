Пенсионер погиб во время пожара в квартире в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:23
Updated Сегодня, 04:23
Сотрудники МЧС эвакуировали из здания 47 человек, а также спасли девять жильцов дома. При этом владелец загоревшейся квартиры был найден мертвым.
21 пожарный устранял возгорание с использованием двух водяных стволов. Пожар локализовали на площади 10 «квадратов», рассказал замглавы пожарной службы городского гарнизона Антон Зинчук.
От огня пострадали вещи, находившиеся в квартире, а также отделка. Обстоятельства происшествия в настоящий момент неизвестны.
Напомним, 14 января 2024 года в Лесном хозяйка квартиры, в которой случилось возгорание, спасалась от огня и, выпрыгнув из окна, погибла.