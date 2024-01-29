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В жилой квартире в Екатеринбурге найден труп пенсионера во время пожара

Пенсионер погиб во время пожара в квартире в Екатеринбурге

29 января 2024, 04:23
Фото: ИА «Ночные Новости»

В жилой квартире в Екатеринбурге найден труп пенсионера во время пожара

В Екатеринбурге произошел пожар в квартире многоэтажного дома. В нем погиб 76-летний мужчина.

Сотрудники МЧС эвакуировали из здания 47 человек, а также спасли девять жильцов дома. При этом владелец загоревшейся квартиры был найден мертвым.

21 пожарный устранял возгорание с использованием двух водяных стволов. Пожар локализовали на площади 10 «квадратов», рассказал замглавы пожарной службы городского гарнизона Антон Зинчук.

Фото: ИА «Ночные Новости»

От огня пострадали вещи, находившиеся в квартире, а также отделка. Обстоятельства происшествия в настоящий момент неизвестны.

Напомним, 14 января 2024 года в Лесном хозяйка квартиры, в которой случилось возгорание, спасалась от огня и, выпрыгнув из окна, погибла.

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