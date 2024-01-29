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Published Сегодня, 12:48

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Уголовное дело возбуждено в после ДТП с хоккеистами на свердловской трассе

После ДТП на трассе в Свердловской области возбуждено уголовное дело

29 января 2024, 12:48
Фото: Прокуратура Свердловской области

Уголовное дело возбуждено в после ДТП с хоккеистами на свердловской трассе

Региональный СК возбудил уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса, который перевозил подростковую хоккейную команду в Невьянске.

Происшествие произошло утром 29 января недалеко от поселка Верх-Нейвинский и унесло жизни четырех взрослых — водителя и двух пассажиров легкового автомобиля, а также пассажира автобуса, который был тренером хоккейной команды.

И. о. главы регионального СК Анатолий Надбитов поручил возбудить уголовное дело согласно статье 238 УК РФ. Это преступление может повлечь наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

Как известно предварительно, автобус, принадлежащий компании из города Новоуральска, направлялся из Челябинска в Новоуральск, когда столкнулся с легковым автомобилем. Помимо погибших, несколько подростков из состава хоккейной команды получили травмы и в настоящее время получают медицинскую помощь.

Следователи проводят ряд проверочных мероприятий. Расследование находится на особом контроле.

Напомним, что в легковом авто находилась риелтор и два ее клиента. Все трое скончались.

Стали известны детали жизни тренера, который погиб в ДТП на свердловской трассе
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