После ДТП на трассе в Свердловской области возбуждено уголовное дело

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Происшествие произошло утром 29 января недалеко от поселка Верх-Нейвинский и унесло жизни четырех взрослых — водителя и двух пассажиров легкового автомобиля, а также пассажира автобуса, который был тренером хоккейной команды.
И. о. главы регионального СК Анатолий Надбитов поручил возбудить уголовное дело согласно статье 238 УК РФ. Это преступление может повлечь наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.
Как известно предварительно, автобус, принадлежащий компании из города Новоуральска, направлялся из Челябинска в Новоуральск, когда столкнулся с легковым автомобилем. Помимо погибших, несколько подростков из состава хоккейной команды получили травмы и в настоящее время получают медицинскую помощь.
Следователи проводят ряд проверочных мероприятий. Расследование находится на особом контроле.
Напомним, что в легковом авто находилась риелтор и два ее клиента. Все трое скончались.