После ДТП на трассе в Свердловской области возбуждено уголовное дело

Как известно предварительно, автобус, принадлежащий компании из города Новоуральска, направлялся из Челябинска в Новоуральск, когда столкнулся с легковым автомобилем. Помимо погибших, несколько подростков из состава хоккейной команды получили травмы и в настоящее время получают медицинскую помощь.