После ряда странных вспышек в поселках Челябинска пропал свет

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
По словам местных жителей, в районе 6 часов вечера наблюдались странные белые вспышки на небе, после которых в поселках Красное Поле и Моховички произошло частичное отключение электричества, сообщает «Курс дела».
Многие жители поделились информацией, которую удалось узнать у диспетчера. Оказалось, что подстанция на улице Авиаторов взорвалась, и сейчас в поселке Красное Поле нет электричества.
Предполагается, что вспышки на небе над Челябинском могли быть результатом поломки трансформатора в Сосновском районе. В компании «Россети» подтверждают отсутствие электричества в трех поселках.
Любопытно, что 30 января должны были быть совершены работы на подстанции, связанные с отключением электричества в поселке Моховички.
Ранее сообщалось, что десятки людей останутся без света в Екатеринбурге.