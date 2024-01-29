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Posted Сегодня, 15:28

Published Сегодня, 15:28

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Жители Челябинска заметили странные вспышки в небе, после которых исчез свет

После ряда странных вспышек в поселках Челябинска пропал свет

29 января 2024, 15:28
Фото: Изображение Midjourney

Жители Челябинска заметили странные вспышки в небе, после которых исчез свет

Жители Челябинска обсуждают в социальных сетях необычное явление, произошедшее над городом, которое привело к потере электричества в нескольких поселках.

По словам местных жителей, в районе 6 часов вечера наблюдались странные белые вспышки на небе, после которых в поселках Красное Поле и Моховички произошло частичное отключение электричества, сообщает «Курс дела».

Многие жители поделились информацией, которую удалось узнать у диспетчера. Оказалось, что подстанция на улице Авиаторов взорвалась, и сейчас в поселке Красное Поле нет электричества.

Предполагается, что вспышки на небе над Челябинском могли быть результатом поломки трансформатора в Сосновском районе. В компании «Россети» подтверждают отсутствие электричества в трех поселках.

Любопытно, что 30 января должны были быть совершены работы на подстанции, связанные с отключением электричества в поселке Моховички.

Ранее сообщалось, что десятки людей останутся без света в Екатеринбурге.

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