Пожар, самое цитируемое СМИ, формальдегид и уборка ледового городка

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
С утра понедельника в городе шел разбор ледового городка. Рабочие занимались разрушением ледовых скульптур и разбирали главную городскую елку. Изначально планировалась заняться всем еще 25 января, но затем сроки перенесли.
Большая концентрация формальдегида была замечена на неделе с 22 по 28 января. Более того, приборы словили значительное содержание формальдегида и сероводорода в Нижнем Тагиле.
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В течение двух недель посты УГМС стабильно фиксируют формальдегид. За последние дни установлено, что вредное вещество пребывало в атмосферном воздухе в повышенной концентрации семь дней, из которых — три дня подряд.
В понедельник стало известно о пожаре, который произошел в воскресенье вечером. По словам местных жителей, возгорание началось в подвале. Однако огонь жильцам дома пришлось тушить самостоятельно. Более того, пожар официально не был зафиксирован.