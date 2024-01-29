Пожар, самое цитируемое СМИ, формальдегид и уборка ледового городка

С понедельника, 29 января, в Нижнем Тагиле начали убирать ледовый городок. Также расскажем о превышении показателей формальдегида за неделю, итоги замеров за год, пожар, который тушили сами жители. Самое важное, что произошло за 29 января в Нижнем Тагиле.