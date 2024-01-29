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Posted Сегодня, 17:03

Published Сегодня, 17:03

Modified Сегодня, 17:20

Updated Сегодня, 17:20

Пожар, самое цитируемое СМИ, формальдегид и уборка ледового городка

Пожар, самое цитируемое СМИ, формальдегид и уборка ледового городка

29 января 2024, 17:03
Фото: Изображение Midjourney
С понедельника, 29 января, в Нижнем Тагиле начали убирать ледовый городок. Также расскажем о превышении показателей формальдегида за неделю, итоги замеров за год, пожар, который тушили сами жители. Самое важное, что произошло за 29 января в Нижнем Тагиле.
Видео: tagilcity.ru

С утра понедельника в городе шел разбор ледового городка. Рабочие занимались разрушением ледовых скульптур и разбирали главную городскую елку. Изначально планировалась заняться всем еще 25 января, но затем сроки перенесли.

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Большая концентрация формальдегида была замечена на неделе с 22 по 28 января. Более того, приборы словили значительное содержание формальдегида и сероводорода в Нижнем Тагиле.

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В течение двух недель посты УГМС стабильно фиксируют формальдегид. За последние дни установлено, что вредное вещество пребывало в атмосферном воздухе в повышенной концентрации семь дней, из которых — три дня подряд.

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В понедельник стало известно о пожаре, который произошел в воскресенье вечером. По словам местных жителей, возгорание началось в подвале. Однако огонь жильцам дома пришлось тушить самостоятельно. Более того, пожар официально не был зафиксирован.

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Превышение формальдегида и закупка пожарных машин. Экоитоги недели в Нижнем Тагиле
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