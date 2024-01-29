Превышение формальдегида и закупка пожарных машин. Экоитоги недели в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
На указанной неделе посты УГМС в течение двух дней вновь ловили формальдегид. Оба раза — в Дзержинском районе. Так, 22 января приборы в 07:00 часов уловили концентрацию формальдегида на посту №1, который располагается на пересечении улиц Окунева и Энтузиастов на Вагонке. Она составила 1,1 ПДК при норме в 0,05 мг/м3. Такая же концентрация была замечена двумя днями позже — 24 января — и на том же месте, но в 13:00 часов. Неделей ранее посты также ловили формальдегид и сероводород в Нижнем Тагиле.
22 января редакция TagilCity.ru опубликовала спецпроект, посвященный итогам замеров за весь 2023 год. Читатели узнали, что выбросы заводов-загрязнителей превышали норму 130 дней и почти 400 раз за год. Корреспондент редакции подробно рассказал о веществах, которые удалось уловить газоанализатору редакции и постам УГМС, и сколько дней эти выбросы превышали норму в течение года. Также в материале подробно описано, в какие месяцы было больше всего превышений ПДК и жители каких районов преимущественно пострадали от веществ-загрязнителей в прошлом году.
26 января в Нижнем Тагиле занимались ликвидацией свалки останков животных. Биоотходы были обнаружены днем ранее в Дзержинском районе. Нижнетагильский межрайонный природоохранный прокурор Григорий Битюков поставил ситуацию на контроль и пообещал, что кости животных должны быть убраны в течение дня. Он также не рекомендовал употреблять мясо в пищу и кормить им животных — это может быть опасно для здоровья. Сейчас полиция должна установить личности тех, кто создал свалку. Им грозит штраф, а в случае распространения болезней среди животных — даже уголовный срок.
В экодоме «Народный» тоже подвели итоги месяца работы. С 25 декабря 2023 года там побывало более трех сотен жителей и гостей Нижнего Тагила. На площадке экодома провели свыше 50 экомерпориятий и, главное, приняли около 200 килограммов вторичного сырья — макулатуры, пластика, стекла и металлических упаковок. На территории экодома учащиеся с интересом узнают о способах переработки мусора, о правилах сортировки и даже о уникальных личинках жуков Зофобаса, поедающих пластик в безопасные соединения.
В Свердловскую область прибыли более 30 новых автомобилей для борьбы с лесными пожарами. На покупку спецтехники было выделено более 230 миллионов рублей. Ключи от машин получили представители Уральской авиабазы. Напомним, с весны по осень во всем регионе, в Нижнем Тагиле в том числе, фиксировались массовые возгорания леса. Это были сложные месяцы для спасателей и дружинников.