Превышение формальдегида и закупка пожарных машин. Экоитоги недели в Нижнем Тагиле

На указанной неделе посты УГМС в течение двух дней вновь ловили формальдегид. Оба раза — в Дзержинском районе. Так, 22 января приборы в 07:00 часов уловили концентрацию формальдегида на посту №1, который располагается на пересечении улиц Окунева и Энтузиастов на Вагонке. Она составила 1,1 ПДК при норме в 0,05 мг/м3. Такая же концентрация была замечена двумя днями позже — 24 января — и на том же месте, но в 13:00 часов. Неделей ранее посты также ловили формальдегид и сероводород в Нижнем Тагиле.