Пьяный водитель без прав врезался в машину на трассе под Нижним Тагилом

У водителя ВАЗа, как оказалось, нет прав на управление транспортом, а также в момент аварии он был в алкогольном опьянении. По его словам, иномарку перед столкновением он не заметил. При этом почему он сидел за рулем нетрезвым и без прав, мужчина объяснить не смог.