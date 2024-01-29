Пьяный водитель без прав врезался в машину на трассе под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 03:44
Published Сегодня, 03:44
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Водитель, выезжая с автозаправочной станции, врезался в машину. В аварии получили травмы 18-летняя пассажирка ВАЗа и 36-летняя пассажирка Honda.
Девушку отпустили домой, а женщину отвезли в медучреждение с травмами живота и ребер, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды свердловской автоинспекции.
У водителя ВАЗа, как оказалось, нет прав на управление транспортом, а также в момент аварии он был в алкогольном опьянении. По его словам, иномарку перед столкновением он не заметил. При этом почему он сидел за рулем нетрезвым и без прав, мужчина объяснить не смог.
Напомним, 27 января 2024 года на Тюменском тракте случилось массовое ДТП, в котором пострадали пятеро человек.