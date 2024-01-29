РЭО: На конкурсе «Зеленый квадрат» выберут эскизы для воплощения в жизнь

Денис Буцаев объяснил, что финалисты конкурса смогут реализовать свои эскизы в рамках образовательной программы арт-кластера «Таврида» в Крыму, сообщает 56orb.ru. По словам генерального директора Российского экологического оператора, может показаться, что в экономике замкнутого цикла и переработке отходов лучше разбираются сотрудники предприятий, работающих в отрасли обращения с отходами, однако каждый человек ежедневно сталкивается с этой сферой, когда занимается покупками или выбрасывает отходы в контейнер для накопления ТКО. Поэтому принять участие в конкурсе могут все.