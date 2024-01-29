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Posted Сегодня, 13:39

Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

Адвокат Vacio сообщил, что рэпер пригоден к военной службе

Рэпер Vacio пойдет служить в армию в весенний призыв

29 января 2024, 13:39
Фото: Московские суды общей юрисдикции

Адвокат Vacio сообщил, что рэпер пригоден к военной службе

Адвокат певца Vacio сообщил, что его клиент является годным к выполнению военной службы.

В интервью НСН Попов уточнил, что музыканта призовут весной и сейчас он проходит комиссию.

Вместе с тем некоторое время назад екатеринбургский военкомат отказал в призыве артиста по причине его здоровья. Впоследствии московские врачи оценили его физическое состояние как пригодное для прохождения службы.

Отмечается, что молодой человек будет служить там, где ему родина прикажет. Сам он не может выбрать место службы. Также пока не определена категория годности.

Также сообщается, что мужчина не собирается бежать за границу, как другие артисты.

Напомним, что ране свердловского рэпера оштрафовали за визит на вечеринку к Ивлеевой с носком.

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#Общество#Суд#Певец#Артист#Призыв#Служба#Военная служба#Инцидент#Весенний призыв#Камилла Булгакова
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