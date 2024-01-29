Рэпер Vacio пойдет служить в армию в весенний призыв

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
В интервью НСН Попов уточнил, что музыканта призовут весной и сейчас он проходит комиссию.
Вместе с тем некоторое время назад екатеринбургский военкомат отказал в призыве артиста по причине его здоровья. Впоследствии московские врачи оценили его физическое состояние как пригодное для прохождения службы.
Отмечается, что молодой человек будет служить там, где ему родина прикажет. Сам он не может выбрать место службы. Также пока не определена категория годности.
Также сообщается, что мужчина не собирается бежать за границу, как другие артисты.
Напомним, что ране свердловского рэпера оштрафовали за визит на вечеринку к Ивлеевой с носком.