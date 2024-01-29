Резиденты «Титановой долины» в Свердловской области заплатили более 9,7 млрд налогов

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Четыре новых проекта с заявленными инвестируемыми средствами были одобрены в 2023 году. Их сумма превышает 30 миллионов. А компании, которые не реализуют свои проекты с 2019 года, могут лишить статуса резидента, рассказали в региональном Департаменте информполитики.
В 2023 году на площадке «Уктус» были проведены свет, вода и канализация. Также для предприятия по производству гражданских самолетов были оборудованы корпусы, где начнут выпускать воздушные судна «Ладога» и «Байкал».
На площадке «Верхняя Салда» завершились строительные работы на железной дороге.
Напомним, нескольких резидентов «Титановой долины» призвали к ответу за то, что они не исполняли условия в их контрактах.