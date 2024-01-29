tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:13

Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

Резиденты «Титановой долины» перечислили в бюджеты более 9,7 млрд налогов

Резиденты «Титановой долины» в Свердловской области заплатили более 9,7 млрд налогов

29 января 2024, 11:13
Фото: Изображение Midjourney

Резиденты «Титановой долины» перечислили в бюджеты более 9,7 млрд налогов

В Свердловской области 24 компании, которые имеют статус резидентов «Титановой долины», заплатили в 2023 году 10 миллиардов рублей в виде страховок, таможенных сборов и налогов.

Четыре новых проекта с заявленными инвестируемыми средствами были одобрены в 2023 году. Их сумма превышает 30 миллионов. А компании, которые не реализуют свои проекты с 2019 года, могут лишить статуса резидента, рассказали в региональном Департаменте информполитики.

В 2023 году на площадке «Уктус» были проведены свет, вода и канализация. Также для предприятия по производству гражданских самолетов были оборудованы корпусы, где начнут выпускать воздушные судна «Ладога» и «Байкал».

На площадке «Верхняя Салда» завершились строительные работы на железной дороге.

Напомним, нескольких резидентов «Титановой долины» призвали к ответу за то, что они не исполняли условия в их контрактах.

В Екатеринбурге суд оставил в силе приговор экс-директору «Титановой долины»
Узнать подробнее
Читайте также:
Детям до 17 лет и беременным женщинам в Свердловской области увеличат выплатыБольшинство жителей Свердловской области не чувствуют угрозы увольненияПенсионеры, зэки: потенциальные работники при дефиците кадров в Свердловской области
#Общество#Свердловская область#Деньги#Производство#Контракт#Проекты#Налоги#Инвестиции#Титановая долина#Уктус#Компании#Резиденция#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Сумма
Подпишитесь
Превышение формальдегида и закупка пожарных машин. Экоитоги недели в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:25
А вы уже убрали елку? Рабочие разбирают ледовый городок в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:40
Бойцы Нижнего Тагила привезли призовые места с Чемпионата УрФО по универсальному бою
27 января, 18:37
Лопнуло колесо. Дети-хоккеисты попали в смертельное ДТП на свердловской трассе
Сегодня, 07:06
Пассажирам пришлось ехать стоя в «Ласточке» Нижний-Тагил-Екатеринбург
Сегодня, 06:36
Снегопады придут в Свердловскую область в начале февраля
Вчера, 10:59