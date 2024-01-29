Резиденты «Титановой долины» в Свердловской области заплатили более 9,7 млрд налогов

Четыре новых проекта с заявленными инвестируемыми средствами были одобрены в 2023 году. Их сумма превышает 30 миллионов. А компании, которые не реализуют свои проекты с 2019 года, могут лишить статуса резидента, рассказали в региональном Департаменте информполитики.