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Published Сегодня, 12:16

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Updated Сегодня, 12:18

Погибший в ДТП тренер из Новоуральска 40 лет тренировал спортсменов

Стали известны детали жизни тренера, который погиб в ДТП на свердловской трассе

29 января 2024, 12:16
Фото: со страницы Виталия Плешева

Погибший в ДТП тренер из Новоуральска 40 лет тренировал спортсменов

В результате страшной аварии на Серовском тракте погиб известный тренер Виталий Плешков, который в течение 40 лет воспитывал множество хоккеистов.

Известно, что в числе его воспитанников был нападающий «Автомобилиста» Алексей Макеев, который провел более 600 игр в КХЛ, сообщает «КП-Екатеринбург».

Виталий Алексеевич, обладатель высшего образования по специальности «учитель физкультуры», начал свою тренерскую деятельность в спортивной школе олимпийского резерва Новоуральска, где возглавил хоккейную команду «Кедр». Ему была присвоена высшая спортивная категория, и он также являлся кандидатом в мастера спорта.

По информации родственников, у спортсмена остались жена, брат и дочь. Они находятся в Москве. Тренер был известен и уважаем в Новоуральске. Одним из воспитанников Виталия Алексеевича является хоккеист Сергей Комин, который поделился воспоминаниями об уважаемом тренере.

Отличный человек, тренер с большой буквы, — сказал Сергей.

Трагедия произошла, когда автобус, в котором находился Виталий и 18 хоккеистов, возвращался с соревнований. У автобуса лопнуло колесо, и он вылетел на встречную полосу. Виталий получил смертельные травмы и скончался в машине скорой помощи. В связи с произошедшим Следственный комитет организовал проверку по статье за «Оказание небезопасных услуг».

В легковом авто находилась 43-летняя риелтор и два ее клиента. Все они погибли.

Лопнуло колесо. Дети-хоккеисты попали в смертельное ДТП на свердловской трассе
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