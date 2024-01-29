Стали известны детали жизни тренера, который погиб в ДТП на свердловской трассе

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Известно, что в числе его воспитанников был нападающий «Автомобилиста» Алексей Макеев, который провел более 600 игр в КХЛ, сообщает «КП-Екатеринбург».
Виталий Алексеевич, обладатель высшего образования по специальности «учитель физкультуры», начал свою тренерскую деятельность в спортивной школе олимпийского резерва Новоуральска, где возглавил хоккейную команду «Кедр». Ему была присвоена высшая спортивная категория, и он также являлся кандидатом в мастера спорта.
По информации родственников, у спортсмена остались жена, брат и дочь. Они находятся в Москве. Тренер был известен и уважаем в Новоуральске. Одним из воспитанников Виталия Алексеевича является хоккеист Сергей Комин, который поделился воспоминаниями об уважаемом тренере.
Отличный человек, тренер с большой буквы, — сказал Сергей.
Трагедия произошла, когда автобус, в котором находился Виталий и 18 хоккеистов, возвращался с соревнований. У автобуса лопнуло колесо, и он вылетел на встречную полосу. Виталий получил смертельные травмы и скончался в машине скорой помощи. В связи с произошедшим Следственный комитет организовал проверку по статье за «Оказание небезопасных услуг».
В легковом авто находилась 43-летняя риелтор и два ее клиента. Все они погибли.