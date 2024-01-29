Стали известны детали жизни тренера, который погиб в ДТП на свердловской трассе

Трагедия произошла, когда автобус, в котором находился Виталий и 18 хоккеистов, возвращался с соревнований. У автобуса лопнуло колесо, и он вылетел на встречную полосу. Виталий получил смертельные травмы и скончался в машине скорой помощи. В связи с произошедшим Следственный комитет организовал проверку по статье за «Оказание небезопасных услуг».