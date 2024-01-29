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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

Риелтор и два клиента погибли в аварии на свердловской трассе

Стало известно, кто погиб в ДТП с автобусом с хоккеистами в Свердловской области

29 января 2024, 11:05
Фото: Прокуратура Свердловской области

Риелтор и два клиента погибли в аварии на свердловской трассе

В результате столкновения автобуса с легковым автомобилем Citrоеn около Верх-Нейвинска погибли риелтор из Екатеринбурга и ее два клиента. Они направлялись на сделку с недвижимостью.

Полиция уже выяснила личности погибших в легковой машине. Это 43-летняя риелтор из Екатеринбурга и два ее клиента, один из которых находился за рулем.

В полиции добавили, что люди из Citrоеn направлялись в уральскую столицу для заключения сделки. Четвертым погибшим в ДТП стал хоккейный тренер одной из спортшкол Новоуральска.

Известно, что спортсмены ехали после соревнований, внезапно на трассе у автобуса лопнуло колесо. Это привело к выезду на встречную полосу и столкновению с легковым авто.

В результате ДТП водитель легковой машины и два пассажира погибли на месте, а тренер скончался в машине скорой помощи. Двое юных хоккеистов также пострадали и были доставлены в Екатеринбург.

Напомним, что после произошедшего прокуратура инициировала проверку.

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#Происшествия#ДТП#Свердловская область#18+#Екатеринбург#Авария#Дарья Сорокина
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