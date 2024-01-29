Стало известно, кто погиб в ДТП с автобусом с хоккеистами в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Полиция уже выяснила личности погибших в легковой машине. Это 43-летняя риелтор из Екатеринбурга и два ее клиента, один из которых находился за рулем.
В полиции добавили, что люди из Citrоеn направлялись в уральскую столицу для заключения сделки. Четвертым погибшим в ДТП стал хоккейный тренер одной из спортшкол Новоуральска.
Известно, что спортсмены ехали после соревнований, внезапно на трассе у автобуса лопнуло колесо. Это привело к выезду на встречную полосу и столкновению с легковым авто.
В результате ДТП водитель легковой машины и два пассажира погибли на месте, а тренер скончался в машине скорой помощи. Двое юных хоккеистов также пострадали и были доставлены в Екатеринбург.
Напомним, что после произошедшего прокуратура инициировала проверку.