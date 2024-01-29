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Posted Сегодня, 10:44

Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 10:46

Updated Сегодня, 10:46

В Свердловской области назвали список самых цитируемых в соцсетях СМИ

TagilCity.ru вошел в топ-3 цитируемых в соцсетях СМИ по региону

29 января 2024, 10:44
Фото: tagilcity.ru

В Свердловской области назвали список самых цитируемых в соцсетях СМИ

TagilCity.ru вошел в тройку самых цитируемых СМИ Свердловской области по результатам рейтинга, составленного за декабрь.

TagilCity.ru — единственное СМИ Нижнего Тагила, вошедшее в рейтинг агрегатора «МедиаМетрикс». За месяц работы в соцсетях нашего издания было опубликовано 1378 новостей, по которым пользователи перешли 50744 раза.

Открывает рейтинг СМИ из Екатеринбурга — E1. Его журналисты опубликовали 1815 новостей, по которым было совершено 97444 переходов. Второе место у редакции из Каменск-Уральского, их результат за декабрь — 771 новость и 75487 переходов. Всего в рейтинге по Екатеринбургу вошли 100 сайтов.

TagilCity.ru вновь стал самым цитируемым СМИ Нижнего Тагила
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Напомним, TagilCity.ru по итогам третьего квартала 2023 года занял седьмую строку рейтинга самых цитируемых СМИ региона по подсчетам «Медиалогии». Также в декабре по цитируемости в социальных сетях TagilCity.ru занимал четвертую строку рейтинга. Таким образом, за месяц результат редакции улучшился на одну позицию.

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