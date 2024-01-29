TagilCity.ru вошел в топ-3 цитируемых в соцсетях СМИ по региону

Открывает рейтинг СМИ из Екатеринбурга — E1. Его журналисты опубликовали 1815 новостей, по которым было совершено 97444 переходов. Второе место у редакции из Каменск-Уральского, их результат за декабрь — 771 новость и 75487 переходов. Всего в рейтинге по Екатеринбургу вошли 100 сайтов.