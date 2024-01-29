TagilCity.ru вошел в топ-3 цитируемых в соцсетях СМИ по региону

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
TagilCity.ru — единственное СМИ Нижнего Тагила, вошедшее в рейтинг агрегатора «МедиаМетрикс». За месяц работы в соцсетях нашего издания было опубликовано 1378 новостей, по которым пользователи перешли 50744 раза.
Открывает рейтинг СМИ из Екатеринбурга — E1. Его журналисты опубликовали 1815 новостей, по которым было совершено 97444 переходов. Второе место у редакции из Каменск-Уральского, их результат за декабрь — 771 новость и 75487 переходов. Всего в рейтинге по Екатеринбургу вошли 100 сайтов.
Напомним, TagilCity.ru по итогам третьего квартала 2023 года занял седьмую строку рейтинга самых цитируемых СМИ региона по подсчетам «Медиалогии». Также в декабре по цитируемости в социальных сетях TagilCity.ru занимал четвертую строку рейтинга. Таким образом, за месяц результат редакции улучшился на одну позицию.