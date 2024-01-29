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Posted Сегодня, 08:17

Published Сегодня, 08:17

Modified Сегодня, 08:20

Updated Сегодня, 08:20

В Свердловской области ожидается потепление

Температура выше нормы ожидается в Свердловской области

29 января 2024, 08:17
Фото: 1MI

В Свердловской области ожидается потепление

Потепление придет в Свердловскую область. Уже сегодня, 29 января, в регионе прогнозируется температура выше климатической нормы на 2-5 градусов.

Такое заявление сделал метеоролог Алексей Пулин. По его данным, на сегодняшний день сохраняется слабое влияние гребня антициклона над Южным Уралом. Ночью ожидается умеренная морозная погода.

Ночью в среднем по региону будет от -13 до -18 градусов, а днем от -7 до -12 градусов. В уральской столице осадков не ожидается. Ночью будет от -11 до -13 градусов, а в дневное время от -6 до -8 градусов.

Ранее сообщалось, что февраль в область будет снежным — первые снегопады прогнозируются уже на начало месяца.

Облачная погода без осадков ожидается в Нижнем Тагиле в конце января
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#Свердловская область#Потепление#Температура#Осадки#Окружающая среда#Снегопады#Екатеринбург#Метеорология#Февраль#Дарья Сорокина
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