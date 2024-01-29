Температура выше нормы ожидается в Свердловской области

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Такое заявление сделал метеоролог Алексей Пулин. По его данным, на сегодняшний день сохраняется слабое влияние гребня антициклона над Южным Уралом. Ночью ожидается умеренная морозная погода.
Ночью в среднем по региону будет от -13 до -18 градусов, а днем от -7 до -12 градусов. В уральской столице осадков не ожидается. Ночью будет от -11 до -13 градусов, а в дневное время от -6 до -8 градусов.
Ранее сообщалось, что февраль в область будет снежным — первые снегопады прогнозируются уже на начало месяца.