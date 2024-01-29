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Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Прокуратура организовала проверку из-за вагонов поезда в Екатеринбург

Транспортная прокуратура проверит билеты на вагоны-призраки в Екатеринбург

29 января 2024, 12:18
Фото: Midjourney

Прокуратура организовала проверку из-за вагонов поезда в Екатеринбург

Транспортная прокуратура начала проводить проверку из-за того, что пассажирам продают билеты на отсутствующие вагоны в «Ласточке», которая едет из Верх-Нейвинского поселка в Екатеринбург.

По итогам проведенных мероприятий сотрудники надзорного органа оценят, соблюдается ли сотрудниками железнодорожного транспорта закон о правах потребителей, рассказали в пресс-службе Уральского транспортного надзорного ведомства.

Напомним, 28 января 2024 года пассажиры были вынуждены ехать в столицу Урала на ногах, так как вагоны в поезде, на которые они брали билеты, отсутствовали, а оставшиеся вагоны были переполнены. В связи с этим сидячих мест для всех не хватило.

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