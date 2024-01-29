Транспортная прокуратура проверит билеты на вагоны-призраки в Екатеринбург

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
По итогам проведенных мероприятий сотрудники надзорного органа оценят, соблюдается ли сотрудниками железнодорожного транспорта закон о правах потребителей, рассказали в пресс-службе Уральского транспортного надзорного ведомства.
Напомним, 28 января 2024 года пассажиры были вынуждены ехать в столицу Урала на ногах, так как вагоны в поезде, на которые они брали билеты, отсутствовали, а оставшиеся вагоны были переполнены. В связи с этим сидячих мест для всех не хватило.