Тренер хоккейной команды скончался после ДТП на свердловской трассе

Также в ДТП погибли еще три человека — водитель и два пассажира легкового авто. А двое хоккеистов, которым по 15 лет, травмировались, пишет «Урал Мэш». У одного мальчика диагностировали ЗЧМТ и перелом предплечья, а у другого — перелом ребер и шоковое состояние.