tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:49

Published Сегодня, 07:49

Modified Сегодня, 07:52

Updated Сегодня, 07:52

Тренер скончался после аварии на трассе в Свердловской области

Тренер хоккейной команды скончался после ДТП на свердловской трассе

29 января 2024, 07:49
Фото: Прокуратура Свердловской области

Тренер скончался после аварии на трассе в Свердловской области

Тренер хоккейной команды скончался от полученных в аварии травм. ДТП произошло 29 января. 18 подростков-хоккеистов вместе с тренером возвращались домой в Новоуральск.

Также в ДТП погибли еще три человека — водитель и два пассажира легкового авто. А двое хоккеистов, которым по 15 лет, травмировались, пишет «Урал Мэш». У одного мальчика диагностировали ЗЧМТ и перелом предплечья, а у другого — перелом ребер и шоковое состояние.

По данным МЧС Новоуральска, тренер скончался в машине скорой помощи. Известно, что с места аварии госпитализировали двоих — взрослого и ребенка. Их отвезли в Центральную медико-санитарную часть №31 Новоуральска. Еще одного подростка везут в Екатеринбург.

Напомним, что авария произошла из-за того, что у автобуса лопнуло колесо — такая версия выдвигается как предварительная.

Стали известны подробности о пострадавших в массовом ДТП на Тюменском тракте
Узнать подробнее
Читайте также:
В Первоуральске попрощались с погибшим в ДТП бизнесменомОтечественный автомобиль врезался в BMW. Известны обстоятельства ДТП в БерезовскомВ ДТП на Пермском тракте погиб уральский бизнесмен Ринат Аскаров
#Происшествия#Травма#ДТП#Медицина#Новоуральск#Подростки#Пассажиры#Тренер#Госпитализация#18+#Екатеринбург#МЧС#Легковое авто#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Превышение формальдегида и закупка пожарных машин. Экоитоги недели в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:25
А вы уже убрали елку? Рабочие разбирают ледовый городок в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:40
Бойцы Нижнего Тагила привезли призовые места с Чемпионата УрФО по универсальному бою
27 января, 18:37
Лопнуло колесо. Дети-хоккеисты попали в смертельное ДТП на свердловской трассе
Сегодня, 07:06
Пассажирам пришлось ехать стоя в «Ласточке» Нижний-Тагил-Екатеринбург
Сегодня, 06:36
Снегопады придут в Свердловскую область в начале февраля
Вчера, 10:59