Тренер хоккейной команды скончался после ДТП на свердловской трассе

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
Также в ДТП погибли еще три человека — водитель и два пассажира легкового авто. А двое хоккеистов, которым по 15 лет, травмировались, пишет «Урал Мэш». У одного мальчика диагностировали ЗЧМТ и перелом предплечья, а у другого — перелом ребер и шоковое состояние.
По данным МЧС Новоуральска, тренер скончался в машине скорой помощи. Известно, что с места аварии госпитализировали двоих — взрослого и ребенка. Их отвезли в Центральную медико-санитарную часть №31 Новоуральска. Еще одного подростка везут в Екатеринбург.
Напомним, что авария произошла из-за того, что у автобуса лопнуло колесо — такая версия выдвигается как предварительная.