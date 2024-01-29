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Posted Сегодня, 15:07

Published Сегодня, 15:07

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

В Челябинске жителя Нижнего Тагила приговорили к 10 годам за похищение человека

Участвовал в похищениях. В Челябинске вынесли приговор тагильчанину за нападение

29 января 2024, 15:07
Фото: Изображение Midjourney

В Челябинске жителя Нижнего Тагила приговорили к 10 годам за похищение человека

Житель Нижнего Тагила был осужден Челябинским областным судом за участие в преступлениях, совершенных более 10 лет назад.

Мужчина виновен, согласно приговору суда, в кражах, похищении людей и ряде других преступлений. Теперь 10 лет преступник проведет в колонии, информирует пресс-служба суда.

Кроме того, по решению суда, виновный должен выплатить более 2 млн рублей потерпевшей стороне в качестве компенсации.

Известно, что все преступления были совершены примерно 10 лет назад, в 2011-12 годы. Осужденный и его сообщники похищали представителей бизнес-сообщества, а затем требовали выкуп.

Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга осужден на 5 лет за то, что он хотел воевать на стороне Украины.

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