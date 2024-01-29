Участвовал в похищениях. В Челябинске вынесли приговор тагильчанину за нападение

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Мужчина виновен, согласно приговору суда, в кражах, похищении людей и ряде других преступлений. Теперь 10 лет преступник проведет в колонии, информирует пресс-служба суда.
Кроме того, по решению суда, виновный должен выплатить более 2 млн рублей потерпевшей стороне в качестве компенсации.
Известно, что все преступления были совершены примерно 10 лет назад, в 2011-12 годы. Осужденный и его сообщники похищали представителей бизнес-сообщества, а затем требовали выкуп.
Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга осужден на 5 лет за то, что он хотел воевать на стороне Украины.