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Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 10:00

Updated Сегодня, 10:00

Главного организатора дорожного движения Екатеринбурга отправили в отставку

В Екатеринбурге после скандала уволили главного по светофорам

29 января 2024, 09:58
Фото: 1MI

Главного организатора дорожного движения Екатеринбурга отправили в отставку

Руководителя Центра организации движения (ЦОД) Екатеринбурга уволили.

В обязанности Данилы Меркулова входило регулирование движения, и развитие дорожной инфраструктуры города. Об его увольнении сообщает E1.

Предположительной причиной отставки являются результаты проверки, проведенной представителями Счетной палаты. Оказалось, что в прошлом году ЦОД заключил несколько договоров на сумму около 300 млн на покупку светофоров и камер, но данные действия не были согласованы с городскими властями в сфере транспорта. В результате чиновника оштрафовали на сумму более чем в 700 тысяч рублей.

Вместе с тем сам Меркулов отмечал, что форма согласования крупных сделок не была ясно установлена. Впоследствии мужчина пытался обжаловать решение суда, однако у него не получилось.

Теперь его место займет Андрей Синелобов.

Ранее замглавы департамента по туризму в Свердловской области ушел в отставку.

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