В Екатеринбурге после скандала уволили главного по светофорам

Предположительной причиной отставки являются результаты проверки, проведенной представителями Счетной палаты. Оказалось, что в прошлом году ЦОД заключил несколько договоров на сумму около 300 млн на покупку светофоров и камер, но данные действия не были согласованы с городскими властями в сфере транспорта. В результате чиновника оштрафовали на сумму более чем в 700 тысяч рублей.