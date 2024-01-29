В Екатеринбурге после скандала уволили главного по светофорам

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
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Updated Сегодня, 10:00
В обязанности Данилы Меркулова входило регулирование движения, и развитие дорожной инфраструктуры города. Об его увольнении сообщает E1.
Предположительной причиной отставки являются результаты проверки, проведенной представителями Счетной палаты. Оказалось, что в прошлом году ЦОД заключил несколько договоров на сумму около 300 млн на покупку светофоров и камер, но данные действия не были согласованы с городскими властями в сфере транспорта. В результате чиновника оштрафовали на сумму более чем в 700 тысяч рублей.
Вместе с тем сам Меркулов отмечал, что форма согласования крупных сделок не была ясно установлена. Впоследствии мужчина пытался обжаловать решение суда, однако у него не получилось.
Теперь его место займет Андрей Синелобов.
Ранее замглавы департамента по туризму в Свердловской области ушел в отставку.