tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:44

Published Сегодня, 08:44

Modified Сегодня, 08:46

Updated Сегодня, 08:46

После смертельного ДТП в Невьянске организована проверка

В Невьянске организована проверка после ДТП с автобусом

29 января 2024, 08:44
Фото: Прокуратура Свердловской области

После смертельного ДТП в Невьянске организована проверка

Следственный комитет организовал проверки после аварии, которая произошла на трассе в Свердловской области. Предварительно известно, что у автобуса лопнуло колесо. Внутри находились тренер хоккейной команды и 18 спортсменов-подростков.

В рамках проверки специалисты выясняют возможное наличие в произошедшем состава преступления по ст. 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг гражданам).

Напомним, что в аварии погибли три человека из легкового авто, а также тренер хоккейной команды.

Травмировались и несколько подростков. Им оказывают помощь. Проверка находится на контроле руководства регионального СУ СК РФ.

Ранее сообщалось, что тренер скончался в машине скорой помощи. Травмировались как минимум два юных хоккеиста.

Лопнуло колесо. Дети-хоккеисты попали в смертельное ДТП на свердловской трассе
Узнать подробнее
Читайте также:
Стали известны подробности о пострадавших в массовом ДТП на Тюменском трактеПострадали пять человек: массовое ДТП произошло на трассе под БогдановичемОтечественный автомобиль врезался в BMW. Известны обстоятельства ДТП в Березовском
#Происшествия#Проверка#ДТП#Невьянск#18+#Екатеринбург#Авария#СК#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Превышение формальдегида и закупка пожарных машин. Экоитоги недели в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:25
А вы уже убрали елку? Рабочие разбирают ледовый городок в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:40
Бойцы Нижнего Тагила привезли призовые места с Чемпионата УрФО по универсальному бою
27 января, 18:37
Лопнуло колесо. Дети-хоккеисты попали в смертельное ДТП на свердловской трассе
Сегодня, 07:06
Пассажирам пришлось ехать стоя в «Ласточке» Нижний-Тагил-Екатеринбург
Сегодня, 06:36
Снегопады придут в Свердловскую область в начале февраля
Вчера, 10:59