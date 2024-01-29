В Невьянске организована проверка после ДТП с автобусом

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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В рамках проверки специалисты выясняют возможное наличие в произошедшем состава преступления по ст. 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг гражданам).
Напомним, что в аварии погибли три человека из легкового авто, а также тренер хоккейной команды.
Травмировались и несколько подростков. Им оказывают помощь. Проверка находится на контроле руководства регионального СУ СК РФ.
Ранее сообщалось, что тренер скончался в машине скорой помощи. Травмировались как минимум два юных хоккеиста.