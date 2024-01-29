В Невьянске организована проверка после ДТП с автобусом

После смертельного ДТП в Невьянске организована проверка

Следственный комитет организовал проверки после аварии, которая произошла на трассе в Свердловской области. Предварительно известно, что у автобуса лопнуло колесо. Внутри находились тренер хоккейной команды и 18 спортсменов-подростков.