В Нижнем Тагиле найден сбежавший из детдома подросток

В беседе с инспекторами подразделения по делам несовершеннолетних ребенок признался, что в течение всего этого времени блуждал по улицам, выбирая места для ночлега в заброшенных зданиях и подъездах. Об этом сообщают в МУ МВД «Нижнетагильское».