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Published Сегодня, 12:14

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Updated Сегодня, 12:16

В Нижнем Тагиле найден сбежавший ребенок

В Нижнем Тагиле найден сбежавший из детдома подросток

29 января 2024, 12:14
Фото: Изображение Midjourney

В Нижнем Тагиле найден сбежавший ребенок

Пропавший в Нижнем Тагиле подросток найден. Ранее, 26 января, он сбежал из детского дома. Ребенок в полном порядке.

29 января Николай появился у своей сестры, проживающей в военной части города. Она тут же сообщила о происшествии правоохранительным органам.

В беседе с инспекторами подразделения по делам несовершеннолетних ребенок признался, что в течение всего этого времени блуждал по улицам, выбирая места для ночлега в заброшенных зданиях и подъездах. Об этом сообщают в МУ МВД «Нижнетагильское».

Почувствовав недомогание, он решил вернуться к родным. Подростку предоставят необходимую медицинскую помощь, а также будет оказана поддержка психологов. Силами сотрудников полиции и воспитателей социально-реабилитационного центра будет предоставлена всесторонняя помощь несовершеннолетнему для успешной адаптации в новых условиях.

Ранее в Верхней Пышме нашли 12-летнюю девочку. Ее искали с 28 января.

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