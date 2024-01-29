В Нижнем Тагиле найден сбежавший из детдома подросток

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
29 января Николай появился у своей сестры, проживающей в военной части города. Она тут же сообщила о происшествии правоохранительным органам.
В беседе с инспекторами подразделения по делам несовершеннолетних ребенок признался, что в течение всего этого времени блуждал по улицам, выбирая места для ночлега в заброшенных зданиях и подъездах. Об этом сообщают в МУ МВД «Нижнетагильское».
Почувствовав недомогание, он решил вернуться к родным. Подростку предоставят необходимую медицинскую помощь, а также будет оказана поддержка психологов. Силами сотрудников полиции и воспитателей социально-реабилитационного центра будет предоставлена всесторонняя помощь несовершеннолетнему для успешной адаптации в новых условиях.
Ранее в Верхней Пышме нашли 12-летнюю девочку. Ее искали с 28 января.