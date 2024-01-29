В школе в Екатеринбурге произошел пожар. Учеников эвакуировали

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Около 300 школьников, преподавателей и других сотрудников эвакуировали из здания. По предварительной информации, пострадавших нет, а вторая смена учащихся переведена на дистанционное обучение.
В настоящее время пожар полностью потушен. Проводится расследование для выяснения точной причины его возникновения. Прокуратура планирует провести надзорные мероприятия для оценки соблюдения законодательства о противопожарной безопасности в учебном учреждении.
Это включает в себя оценку действий руководства и персонала в отношении обеспечения безопасности учащихся в соответствии с законом. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее сообщалось, что на складе в Арамиле разгорелся крупный пожар. Из здания эвакуировали семь человек.