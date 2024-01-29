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Published Сегодня, 10:15

Modified Сегодня, 10:17

Updated Сегодня, 10:17

На первом этаже школы в Екатеринбурге произошел пожар

В школе в Екатеринбурге произошел пожар. Учеников эвакуировали

29 января 2024, 10:15
Фото: Изображение Midjourney

На первом этаже школы в Екатеринбурге произошел пожар

В Екатеринбурге началась проверка в связи с возгоранием в школе №63. Согласно предварительным данным, 29 января, примерно в 13:40 на первом этаже возле раздевалки произошел пожар.

Около 300 школьников, преподавателей и других сотрудников эвакуировали из здания. По предварительной информации, пострадавших нет, а вторая смена учащихся переведена на дистанционное обучение.

В настоящее время пожар полностью потушен. Проводится расследование для выяснения точной причины его возникновения. Прокуратура планирует провести надзорные мероприятия для оценки соблюдения законодательства о противопожарной безопасности в учебном учреждении.

Это включает в себя оценку действий руководства и персонала в отношении обеспечения безопасности учащихся в соответствии с законом. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что на складе в Арамиле разгорелся крупный пожар. Из здания эвакуировали семь человек.

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#Происшествия#Дети#Школа#Эвакуация#Расследование#ЧП#18+#Екатеринбург#Дистанционное обучение#Дарья Сорокина
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