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Posted Сегодня, 11:14

Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

Завершены поиски 12-летней девочки из Верхней Пышмы

В Верхней Пышме нашли 12-летнюю девочку

29 января 2024, 11:14
Фото: Изображение Midjourney

Завершены поиски 12-летней девочки из Верхней Пышмы

В Верхней Пышме была обнаружена 12-летняя девочка, которая пропала 28 января, уйдя на прогулку.

Поиски школьницы проводили родители, а затем к ним присоединились стражи порядка и поисковики.

Ночью 29 января появилась информация о том, что ребенок был обнаружен живым и здоровым.

«Найдена, жива! Всем огромное спасибо за помощь в поиске, — сообщили поисковики.

Напомним, что ранее в Нижнем Тагиле на протяжении четырех суток разыскиевается мальчик, сбежавший из детского дома. Николаю Минину 14 лет. 26 января его отвели к докутору в больницу. Воспользовавшись тем, что находится не в стенах детдома, мальчик сбежал.

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