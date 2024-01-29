В Верхней Пышме нашли 12-летнюю девочку

Напомним, что ранее в Нижнем Тагиле на протяжении четырех суток разыскиевается мальчик, сбежавший из детского дома. Николаю Минину 14 лет. 26 января его отвели к докутору в больницу. Воспользовавшись тем, что находится не в стенах детдома, мальчик сбежал.