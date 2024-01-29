В Верхней Пышме нашли 12-летнюю девочку

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Поиски школьницы проводили родители, а затем к ним присоединились стражи порядка и поисковики.
Ночью 29 января появилась информация о том, что ребенок был обнаружен живым и здоровым.
«Найдена, жива! Всем огромное спасибо за помощь в поиске, — сообщили поисковики.
Напомним, что ранее в Нижнем Тагиле на протяжении четырех суток разыскиевается мальчик, сбежавший из детского дома. Николаю Минину 14 лет. 26 января его отвели к докутору в больницу. Воспользовавшись тем, что находится не в стенах детдома, мальчик сбежал.