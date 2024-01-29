Водитель «кабриолета» Lada в Екатеринбурге запустил салют из салона автомобиля

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
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Updated Сегодня, 05:41
Молодой человек ехал в машине со своими друзьями. В какой-то момент они решили устроить салют прямо из автомобиля. По словам юноши, эта идея пришла ему в голову неожиданно, пишет Е1.
Также владелец машины сказал, что сперва ему было страшно запускать, а когда он уже это сделал, напряжение исчезло. Про свой «модернизированный» автомобиль молодой человек рассказал, что машина была уже старая и он хотел от нее избавиться, однако в итоге решил срезать с нее крышу.
В свердловском ГИБДД отметили, что водитель не соблюдал правила езды по полосам, чем создавал угрозу аварийной ситуации на дороге, а также изменил конструкцию транспорта. Ведомство проведет проверку.
Напомним, 1 января 2024 года в Каменске-Уральском один из местных жителей запустил петарду в жилой дом. Пострадавших нет.