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Молодой человек в Екатеринбурге запустил салют прямо из автомобиля

Водитель «кабриолета» Lada в Екатеринбурге запустил салют из салона автомобиля

29 января 2024, 05:41
Фото: 1MI

Молодой человек в Екатеринбурге запустил салют прямо из автомобиля

В Екатеринбурге из автомобиля Lada, который был переделан под кабриолет, был запущен фейерверк. Инцидент произошел на Московской улице.

Молодой человек ехал в машине со своими друзьями. В какой-то момент они решили устроить салют прямо из автомобиля. По словам юноши, эта идея пришла ему в голову неожиданно, пишет Е1.

Видео: Е1

Также владелец машины сказал, что сперва ему было страшно запускать, а когда он уже это сделал, напряжение исчезло. Про свой «модернизированный» автомобиль молодой человек рассказал, что машина была уже старая и он хотел от нее избавиться, однако в итоге решил срезать с нее крышу.

В свердловском ГИБДД отметили, что водитель не соблюдал правила езды по полосам, чем создавал угрозу аварийной ситуации на дороге, а также изменил конструкцию транспорта. Ведомство проведет проверку.

Напомним, 1 января 2024 года в Каменске-Уральском один из местных жителей запустил петарду в жилой дом. Пострадавших нет.

Волшебники Екатеринбурга: местные жители устроили дуэль фейерверками
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