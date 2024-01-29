Водитель «кабриолета» Lada в Екатеринбурге запустил салют из салона автомобиля

Также владелец машины сказал, что сперва ему было страшно запускать, а когда он уже это сделал, напряжение исчезло. Про свой «модернизированный» автомобиль молодой человек рассказал, что машина была уже старая и он хотел от нее избавиться, однако в итоге решил срезать с нее крышу.