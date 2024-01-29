Выполнение дыхательных упражнений помогает предотвратить развитие болезни Альцгеймера

Участников исследования разделили на две группы. Одна из них выполняла ежедневные дыхательные упражнения, в то время как вторая группа занималась медитацией для поддержания умственной активности и сохранения памяти. Еженедельные анализы крови показали, что уровень бета-амилоида, связанного с развитием болезни Альцгеймера, был ниже у тех, кто занимался дыхательной гимнастикой, чем у тех, кто занимался медитацией.