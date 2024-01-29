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Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

Выполнение дыхательных упражнений помогает предотвратить развитие болезни Альцгеймера

29 января 2024, 07:25
По результатам исследования, проведенного учеными из Узбекистана, выяснилось, что выполнение простых дыхательных упражнений в течение 10-15 минут ежедневно является эффективным методом предотвращения развития болезни Альцгеймера.

В ходе исследования была сформирована группа из 108 добровольцев, которым провели полное обследование, включая анализ крови и изучение биомаркеров, свидетельствующих о риске заболевания, пишет ИА RuNews24.ru.

Участников исследования разделили на две группы. Одна из них выполняла ежедневные дыхательные упражнения, в то время как вторая группа занималась медитацией для поддержания умственной активности и сохранения памяти. Еженедельные анализы крови показали, что уровень бета-амилоида, связанного с развитием болезни Альцгеймера, был ниже у тех, кто занимался дыхательной гимнастикой, чем у тех, кто занимался медитацией.

Таким образом, на основании результатов исследования, ученые пришли к выводу, что выполнение дыхательных упражнений ежедневно в течение 10-15 минут является эффективным способом предотвращения развития болезни Альцгеймера. Это свидетельствует о низком риске возникновения данного заболевания.

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