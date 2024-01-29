Юные «зацеперы» устроили экстремальную прогулку на прицепе трамвая в Нижнем Тагиле

Ранее сообщалось, что в Каменске-Уральском в больнице умер 10-летний зацепер. 24 августа прошлого года он зацепился за поезд, чтобы покататься. Однако школник не удержался и упал на рельсы. Он ударился головой и потерял сознание, его едва ли не переехал поезд.