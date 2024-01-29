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Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

«Зацеперы» прокатились на трамвае в Нижнем Тагиле

Юные «зацеперы» устроили экстремальную прогулку на прицепе трамвая в Нижнем Тагиле

29 января 2024, 09:12
Фото: «Инцидент Нижний Тагил»

«Зацеперы» прокатились на трамвае в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле в районе Вагонки на остановке «Площадь Славы» 28 января были замечены «зацеперы». Подростки прокатились на прицепе трамвая.

Все попытки прохожих прогнать школьников не обвенчались успехом, сообщается в сообществе «Инцидент. Нижний Тагил».

Фото: «Инцидент Нижний Тагил»
На замечания мои в ответ дерзко хамят и огрызаются. А насколько это опасно, думаю даже и говорить не стоит, — рассказал очевидец событий.

В полиции сообщили, что по данному факту проведут проверку. Также они добавили, что подобное «развлечение» опасно для жизни.

Ранее сообщалось, что в Каменске-Уральском в больнице умер 10-летний зацепер. 24 августа прошлого года он зацепился за поезд, чтобы покататься. Однако школник не удержался и упал на рельсы. Он ударился головой и потерял сознание, его едва ли не переехал поезд.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Вагонка#Подростки#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Зацеперы
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