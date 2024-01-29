Юные «зацеперы» устроили экстремальную прогулку на прицепе трамвая в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Все попытки прохожих прогнать школьников не обвенчались успехом, сообщается в сообществе «Инцидент. Нижний Тагил».
На замечания мои в ответ дерзко хамят и огрызаются. А насколько это опасно, думаю даже и говорить не стоит, — рассказал очевидец событий.
В полиции сообщили, что по данному факту проведут проверку. Также они добавили, что подобное «развлечение» опасно для жизни.
Ранее сообщалось, что в Каменске-Уральском в больнице умер 10-летний зацепер. 24 августа прошлого года он зацепился за поезд, чтобы покататься. Однако школник не удержался и упал на рельсы. Он ударился головой и потерял сознание, его едва ли не переехал поезд.