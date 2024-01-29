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Published Сегодня, 09:27

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Updated Сегодня, 09:29

В Березовском вынесен приговор за убийство медбрата

За смертельное ранение медбрата пенсионеру из Березовского дали 17 лет колонии

29 января 2024, 09:27
Фото: 1MI

В Березовском вынесен приговор за убийство медбрата

Вынесен приговор по уголовному делу об убийстве медбрата бригады скорой помощи в Екатеринбурге. Приговор вынесли жителю Березовского, которому 66 лет.

Мужчину принали виновным по п. «и» части 2 ст. 105 УК РФ за убийство. Известно, что 25 апреля 2023 года вечером медбрат скорой помощи, приехал на вызов. Но мужчине не понравилось, что в дверь громко стучат.

Тогда он вооружился ножом хозяйственного назначения. Открыв дверь, он нанес не менее одного удара ножом в область груди медбрата.

В результате медработник получил ранение легкого и сердца. Он умер в медучреждении в тот же день. Пенсионеру вынесли 17 лет колонии строгого режима.

Ранее в Екатеринбурге сын убил отца из-за просьбы сходить за водкой. Ему не понравилось то, что папа отвлек его от игры в компьютер.

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#Свердловская область#Суд#Уголовное дело#Криминал#Лишение свободы#Скорая помощь#Приговор#Березовский#18+#Екатеринбург#Медбрат#Дарья Сорокина
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