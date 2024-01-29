За смертельное ранение медбрата пенсионеру из Березовского дали 17 лет колонии

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Мужчину принали виновным по п. «и» части 2 ст. 105 УК РФ за убийство. Известно, что 25 апреля 2023 года вечером медбрат скорой помощи, приехал на вызов. Но мужчине не понравилось, что в дверь громко стучат.
Тогда он вооружился ножом хозяйственного назначения. Открыв дверь, он нанес не менее одного удара ножом в область груди медбрата.
В результате медработник получил ранение легкого и сердца. Он умер в медучреждении в тот же день. Пенсионеру вынесли 17 лет колонии строгого режима.
Ранее в Екатеринбурге сын убил отца из-за просьбы сходить за водкой. Ему не понравилось то, что папа отвлек его от игры в компьютер.