Затравили формальдегидом: в Нижнем Тагиле вторую неделю подряд ловят вредные вещества

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
Двухнедельное отравление жителей Нижнего Тагила формальдегидом началось в воскресенье 17 января. Впервые в указанный период он был пойман постами УГМС на Сухоложском поселке. Превышение предельно допустимой концентрации вещества составило 1,6 в 19:00 часов.
18 января максимальная концентрация вредного вещества составила 2,2 ПДК в Дзержинском районе на пересечении Окунева-Энтузиастов. В этот же день посты трижды фиксировали превышение ПДК от 1,1 до 1,5 на улице Гражданская Сухоложского поселка.
Днем позднее — 19 января — уровень вещества был в размере 2,0 ПДК в 19:00, а также в 07:00 — в 1,7 ПДК, в 13:00 — в 1,3 ПДК. В этот же день формальдегид также был обнаружен стационарным постом на Красном Камне — по улице Красная.
Наибольшее за эти две недели количество превышений нормативов формальдегида за день зафиксировано на Сухоложском поселке. 20 января превышение ПДК вещества уловили трижды — в 7:00 (до 3,0 ПДК), в 13:00 (до 1,2 ПДК) и 01:00 часов (1,3 ПДК). 21 января в воздухе Нижнего Тагила на Тагилстрое, в районе трамвайного кольца на Металлургов фиксировалось превышение нормативов еще и сероводорода до 1,1 ПДК с 01:20 до 02:00.
22 января на Вагонке уловили сероводород. Превышение ПДК вещества на Вагонке зафиксировалось в 13:00 часов до 1,1. И 24 января он был замечен там же в той же превышенной концентрации, но в другое время — в 07:00.
С тех пор и по 28 января превышений УГМС и газоанализатор TagilCity.ru официально больше не фиксировали. Таким образом, в антирейтинге районов по содержанию формальдегида за эти две недели лидировал Сухоложский поселок — там было шесть превышений. На втором месте — Вагонка и три превышения. И третье место по формальдегиду у Красного Камня (одно превышение).
Опасность воздействия формальдегида на жителей Нижнего Тагила состоит в том, что повышенная концентрация вещества вызывает головные боли, сонливость, слабость, нарушение сна и как следствие затяжная зевота, а также нарушение дыхания и чувство тошноты. Если формальдегид копится в организме длительное время, то это приводит к манифестации аллергии, болезней органов дыхания, кожи, печени и почек и поражению ЦНС. Также ученые говорят о влиянии концентраций формальдегида на генетический материал — он изменяется не в лучшую сторону.