Затравили формальдегидом: в Нижнем Тагиле вторую неделю подряд ловят вредные вещества

Опасность воздействия формальдегида на жителей Нижнего Тагила состоит в том, что повышенная концентрация вещества вызывает головные боли, сонливость, слабость, нарушение сна и как следствие затяжная зевота, а также нарушение дыхания и чувство тошноты. Если формальдегид копится в организме длительное время, то это приводит к манифестации аллергии, болезней органов дыхания, кожи, печени и почек и поражению ЦНС. Также ученые говорят о влиянии концентраций формальдегида на генетический материал — он изменяется не в лучшую сторону.