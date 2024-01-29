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В Нижнем Тагиле жители вторую неделю дышат формальдегидом

Затравили формальдегидом: в Нижнем Тагиле вторую неделю подряд ловят вредные вещества

29 января 2024, 14:44
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле жители вторую неделю дышат формальдегидом

В течение двух недель посты УГМС стабильно фиксируют формальдегид. Из 14 дней наблюдений вредное вещество пребывало в атмосферном воздухе в повышенной концентрации семь дней, из которых — три дня подряд.

Двухнедельное отравление жителей Нижнего Тагила формальдегидом началось в воскресенье 17 января. Впервые в указанный период он был пойман постами УГМС на Сухоложском поселке. Превышение предельно допустимой концентрации вещества составило 1,6 в 19:00 часов.

18 января максимальная концентрация вредного вещества составила 2,2 ПДК в Дзержинском районе на пересечении Окунева-Энтузиастов. В этот же день посты трижды фиксировали превышение ПДК от 1,1 до 1,5 на улице Гражданская Сухоложского поселка.

Днем позднее — 19 января — уровень вещества был в размере 2,0 ПДК в 19:00, а также в 07:00 — в 1,7 ПДК, в 13:00 — в 1,3 ПДК. В этот же день формальдегид также был обнаружен стационарным постом на Красном Камне — по улице Красная.

Наибольшее за эти две недели количество превышений нормативов формальдегида за день зафиксировано на Сухоложском поселке. 20 января превышение ПДК вещества уловили трижды — в 7:00 (до 3,0 ПДК), в 13:00 (до 1,2 ПДК) и 01:00 часов (1,3 ПДК). 21 января в воздухе Нижнего Тагила на Тагилстрое, в районе трамвайного кольца на Металлургов фиксировалось превышение нормативов еще и сероводорода до 1,1 ПДК с 01:20 до 02:00.

22 января на Вагонке уловили сероводород. Превышение ПДК вещества на Вагонке зафиксировалось в 13:00 часов до 1,1. И 24 января он был замечен там же в той же превышенной концентрации, но в другое время — в 07:00.

С тех пор и по 28 января превышений УГМС и газоанализатор TagilCity.ru официально больше не фиксировали. Таким образом, в антирейтинге районов по содержанию формальдегида за эти две недели лидировал Сухоложский поселок — там было шесть превышений. На втором месте — Вагонка и три превышения. И третье место по формальдегиду у Красного Камня (одно превышение).

Фото: tagilcity.ru

Опасность воздействия формальдегида на жителей Нижнего Тагила состоит в том, что повышенная концентрация вещества вызывает головные боли, сонливость, слабость, нарушение сна и как следствие затяжная зевота, а также нарушение дыхания и чувство тошноты. Если формальдегид копится в организме длительное время, то это приводит к манифестации аллергии, болезней органов дыхания, кожи, печени и почек и поражению ЦНС. Также ученые говорят о влиянии концентраций формальдегида на генетический материал — он изменяется не в лучшую сторону.

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