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Posted Сегодня, 14:56

Published Сегодня, 14:56

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

В Нижнем Тагиле пожарные не смогли подъехать к горящему подвалу из-за катка

Жильцы сами тушили: спасатели не смогли подъехать к пожару из-за катка в Нижнем Тагиле

29 января 2024, 14:56

В Нижнем Тагиле пожарные не смогли подъехать к горящему подвалу из-за катка

Вечером 28 января на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле в доме №57 произошел пожар. Возгорание, по словам местных жителей, началось в подвале. Огонь жильцам дома и предпринимателям пришлось тушить самостоятельно.

Читатели TagilCity.ru сообщили, что местные жители позвонили на пульт диспетчеру пожарной части в 19:15. По словам очевидцев, на место отправились три спецмашины.

Мы ехали мимо проспекта Строителей в восьмом часу, нас обогнали три пожарных машины, свернули к площади, в сторону катка, — сообщила жительница Нижнего Тагила Юлия.

Однако, как выяснилось, из-за катка на проспекте Строителей они не смогли проехать к дому, где было возгорание.

Горел подвал. Пожарная машина не смогла проехать из-за катка на Строителей. Жители тушили сами. Такая ситуация не первый год. Один из предпринимателей, чьи офисы есть в подвале, помогал тушить, — сообщила редакции тагильчанка Анна.

В отделе надзорной деятельности корреспонденту TagilCity.ru сообщили, что пожар официально не был зафиксирован.

У нас такого пожара зафиксировано не было. Возможно, потому что жители сами потушили, — сообщили в ОНД.
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