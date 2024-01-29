Жильцы сами тушили: спасатели не смогли подъехать к пожару из-за катка в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Читатели TagilCity.ru сообщили, что местные жители позвонили на пульт диспетчеру пожарной части в 19:15. По словам очевидцев, на место отправились три спецмашины.
Мы ехали мимо проспекта Строителей в восьмом часу, нас обогнали три пожарных машины, свернули к площади, в сторону катка, — сообщила жительница Нижнего Тагила Юлия.
Однако, как выяснилось, из-за катка на проспекте Строителей они не смогли проехать к дому, где было возгорание.
Горел подвал. Пожарная машина не смогла проехать из-за катка на Строителей. Жители тушили сами. Такая ситуация не первый год. Один из предпринимателей, чьи офисы есть в подвале, помогал тушить, — сообщила редакции тагильчанка Анна.
В отделе надзорной деятельности корреспонденту TagilCity.ru сообщили, что пожар официально не был зафиксирован.
У нас такого пожара зафиксировано не было. Возможно, потому что жители сами потушили, — сообщили в ОНД.