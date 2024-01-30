13 лет колонии на двоих получили два дезертира из Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Первое дело было рассмотрено в Нижнетагильском военном суде 16 января, а второе — 17 января. Обоих мужчин судили по ч. 5 ст. 337 УК РФ.
Первому военному назначили 5,5 лет колонии общего режима, а второму — 7,6 лет отбывания наказания в тех же условиях. Оба приговора пока не вступили в силу. Их можно обжаловать в установленный законом срок.
Недавно, в декабре, еще два тагильчанина получили тюремные сроки за дезертирство. Одному назначили два года колони, а другому — семь. Их судили по этой же уголовной статье.