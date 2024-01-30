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Published Сегодня, 12:58

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Двоих жителей Нижнего Тагила осудили за дезертирство

13 лет колонии на двоих получили два дезертира из Нижнего Тагила

30 января 2024, 12:58
Фото: 1MI

Двоих жителей Нижнего Тагила осудили за дезертирство

В Нижнем Тагиле двоих военных приговорили к тюремным срокам за дезертирство.

Первое дело было рассмотрено в Нижнетагильском военном суде 16 января, а второе — 17 января. Обоих мужчин судили по ч. 5 ст. 337 УК РФ.

Первому военному назначили 5,5 лет колонии общего режима, а второму — 7,6 лет отбывания наказания в тех же условиях. Оба приговора пока не вступили в силу. Их можно обжаловать в установленный законом срок.

Недавно, в декабре, еще два тагильчанина получили тюремные сроки за дезертирство. Одному назначили два года колони, а другому — семь. Их судили по этой же уголовной статье.

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