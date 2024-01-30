240 человек, в том числе пятеро детей, стали жертвами пожаров на Среднем Урале

Травмы получили 269 свердловчан. Пожарные эвакуировали более 14 тысяч и спасли тысячу человек. Как отметил начальник ГУ МЧС Виктор Теряев, эффективно бороться с техногенными пожарами можно только при правильно организованной профилактической работе. В частности, следует содержать в порядке источники наружного противопожарного сообщения.