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Published Сегодня, 16:34

Modified Сегодня, 16:36

Updated Сегодня, 16:36

В Свердловской области за 2023 год в пожарах погибли 240 человек

240 человек, в том числе пятеро детей, стали жертвами пожаров на Среднем Урале

30 января 2024, 16:34
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области за 2023 год в пожарах погибли 240 человек

Более восьми тысяч техногенных пожаров зарегистрировано на территории Свердловской области за 12 месяцев. В огне погибли 240 человек. Среди них — пятеро детей.

Такие цифры были озвучены на совещании по итогам года в Главном управлении МЧС региона во вторник, 30 января, сообщает ведомство в телеграм-канале.

Травмы получили 269 свердловчан. Пожарные эвакуировали более 14 тысяч и спасли тысячу человек. Как отметил начальник ГУ МЧС Виктор Теряев, эффективно бороться с техногенными пожарами можно только при правильно организованной профилактической работе. В частности, следует содержать в порядке источники наружного противопожарного сообщения.

Ранее стало известно, что житель Екатеринбурга получил плиткой по голове, когда входил в новую квартиру.

#Происшествия#Пожар#Свердловская область#Статистика#Погибшие#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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