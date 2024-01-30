240 человек, в том числе пятеро детей, стали жертвами пожаров на Среднем Урале

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
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Такие цифры были озвучены на совещании по итогам года в Главном управлении МЧС региона во вторник, 30 января, сообщает ведомство в телеграм-канале.
Травмы получили 269 свердловчан. Пожарные эвакуировали более 14 тысяч и спасли тысячу человек. Как отметил начальник ГУ МЧС Виктор Теряев, эффективно бороться с техногенными пожарами можно только при правильно организованной профилактической работе. В частности, следует содержать в порядке источники наружного противопожарного сообщения.
Ранее стало известно, что житель Екатеринбурга получил плиткой по голове, когда входил в новую квартиру.