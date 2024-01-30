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Попавший в ДТП автобус с детьми под Новоуральском был исправен перед поездкой

Автобус с детьми, пострадавшими в ДТП под Новоуральском, был исправен

30 января 2024, 05:13
Фото: 1MI

Попавший в ДТП автобус с детьми под Новоуральском был исправен перед поездкой

Стало известно техническое состояние автобуса с детьми-хоккеистами, которые пострадали в дорожной аварии под Новоуральском.

Общественный транспорт был в исправном состоянии во время поездки. Он полностью оборудован и отвечает всем техническим требованиям, рассказал Ура.ру директор компании-перевозчика Виталий Лобов.

Напомним, 29 января 2024 года на Серовском тракте произошло столкновение автобуса с автомобилем. В автобусе ехали подростковая хоккейная команда и их тренер. В аварии погибли тренер, а также водитель и два пассажира автомобиля.

Известно, что спортсмены возвращались в Новоуральск из Челябинской области, где у них проводилась выездная серия игр. В СК возбудили уголовное дело.

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