Автобус с детьми, пострадавшими в ДТП под Новоуральском, был исправен

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
Общественный транспорт был в исправном состоянии во время поездки. Он полностью оборудован и отвечает всем техническим требованиям, рассказал Ура.ру директор компании-перевозчика Виталий Лобов.
Напомним, 29 января 2024 года на Серовском тракте произошло столкновение автобуса с автомобилем. В автобусе ехали подростковая хоккейная команда и их тренер. В аварии погибли тренер, а также водитель и два пассажира автомобиля.
Известно, что спортсмены возвращались в Новоуральск из Челябинской области, где у них проводилась выездная серия игр. В СК возбудили уголовное дело.