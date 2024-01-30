Без страховки. В Екатеринбурге мужчины убирали снег с крыши без приспособлений

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Момент уборки снега в Екатеринбурге попал на видео E1.RU.
Оказалось, что несколько человек аккуратно счищают снег, с крыши. Порой они скользили по крыше, однако у них не было страховки.
Предполагается, что рабочие являются представителями компании-подрядчика, а не управляющей компании дома. К концу дня мужчины все-таки решили использовать страховочные тросы.
Вместе с тем изначальное отсутствие страховки у мужчин вызвало беспокойство общественности.
Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов разрешил УК бесплатно вывозить снег на полигоны.