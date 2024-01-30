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Posted Сегодня, 10:33

Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

В центре Екатеринбурга рабочие без страховки катались по крыше многоэтажки

Без страховки. В Екатеринбурге мужчины убирали снег с крыши без приспособлений

30 января 2024, 10:33
Фото: 1MI

В центре Екатеринбурга рабочие без страховки катались по крыше многоэтажки

В Екатеринбурге были замечены сотрудники, которые выполняли очистку крыши без страховки.

Момент уборки снега в Екатеринбурге попал на видео E1.RU.

Оказалось, что несколько человек аккуратно счищают снег, с крыши. Порой они скользили по крыше, однако у них не было страховки.

Предполагается, что рабочие являются представителями компании-подрядчика, а не управляющей компании дома. К концу дня мужчины все-таки решили использовать страховочные тросы.

Вместе с тем изначальное отсутствие страховки у мужчин вызвало беспокойство общественности.

Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов разрешил УК бесплатно вывозить снег на полигоны.

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#Происшествия#Проверка#Свердловская область#Уборка#Управляющая компания#ЧП#Рабочие#Уборка снега#Страховка#Екатеринбург#Инцидент#Камилла Булгакова
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