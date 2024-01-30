Бизнесмен из Екатеринбурга искал вторую половинку на программе «Давай поженимся!»

Мужчина рассказал ведущим «Давай поженимся», что получил хорошее образование. Сейчас он практически все свободное время посвящает собственному делу — трудится по 12 часов в сутки. В свободное время играет в волейбол и не прочь попариться в бане. Также Денис мечтает научиться танцевать лезгинку. От своей будущей жены бизнесмен ждет полной отдачи, так как не пользуется услугами клининга и доставки. Он подчеркнул, что гармоничные отношения вряд ли возможны с девушкой, которая носит брюки и гордится собственными доходами.