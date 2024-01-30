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Posted Сегодня, 15:27

Published Сегодня, 15:27

Modified Сегодня, 16:33

Updated Сегодня, 16:33

Три девушки боролись за сердце уральского бизнесмена на шоу «Давай поженимся»

Бизнесмен из Екатеринбурга искал вторую половинку на программе «Давай поженимся!»

30 января 2024, 15:27
Фото: 1MI

Три девушки боролись за сердце уральского бизнесмена на шоу «Давай поженимся»

40-летний разведенный бизнесмен по имени Денис из столицы региона второй раз пытался построить отношения с помощью телевидения.

Первый раз он участвовал в передаче в октябре 2023 года. Об этом пишет издание E1.ru.

Мужчина рассказал ведущим «Давай поженимся», что получил хорошее образование. Сейчас он практически все свободное время посвящает собственному делу — трудится по 12 часов в сутки. В свободное время играет в волейбол и не прочь попариться в бане. Также Денис мечтает научиться танцевать лезгинку. От своей будущей жены бизнесмен ждет полной отдачи, так как не пользуется услугами клининга и доставки. Он подчеркнул, что гармоничные отношения вряд ли возможны с девушкой, которая носит брюки и гордится собственными доходами.

Из трех невест, которые боролись за сердце мужчины, Денис изначально никого не выбрал. Он признался ведущим, что его сердце с ходу покорила редактор шоу Дарья. Однако девушка ухаживания екатеринбуржца не приняла, заявив, то у них слишком большая разница в возрасте, и что она не свободна. В итоге Денис все же вошел в комнату невесты по имени Анжелика, которая ответила ему взаимностью.

Ранее мы писали, что кулинар из Екатеринбурга Юлия Блажец приготовила в «Битве шефов» на телеканале «Пятница» мясо по-тайски с ананасами.

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#Свободное время#Свердловская область#Шоу#Отношения#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Телевидения
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