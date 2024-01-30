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Posted Сегодня, 12:27

Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Бизнесмена из Нижнего Тагила оштрафовали на 5 тысяч рублей за продажу пива

Бизнесмен из Нижнего Тагиле незаконно продавал пиво и нарвался на штраф

30 января 2024, 12:27
Фото: Изображение Midjourney

Бизнесмена из Нижнего Тагила оштрафовали на 5 тысяч рублей за продажу пива

В Нижнем Тагиле предприниматель продавал в минимаркете алкогольную продукцию. На это обратили внимание полицейские, которые подали на бизнесмена в суд.

Арбитражный суд Свердловской области рассмотрел заявление инспектора МУ МВД России «Нижнетагильское» к предпринимателю о привлечении к ответственности по ч.2 ст. 14.16 КоАП РФ. Обе стороны на заседание не явились.

Известно, что инспектор обратился в суд с заявлением о привлечении бизнесмена к ответственности из-за того, что в его магазине «Продукты», который находится на проспекте Уральском, продавался алкоголь с нарушением закона.

Полицейские вычислили, что на пиво у предпринимателя не было документов. Это выяснилось в ходе проверки 10 октября 2023 года. Весь алкоголь из торговой точки изъяли, а на предпринимателя составили административный протокол.

В итоге суд решил привлечь предпринимателя к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ, а изъятый алкоголь уничтожить. Для предпринимателей штраф по этой статье составляет пять тысяч рублей. Подать апелляционную жалобу на это решение предприниматель может в течение 10 дней.

Ранее в Екатеринбурге в уличных закусочных нашли просрочку. Это стухшее мясо и продукты без маркировки. Рейд проводился по общепиту на Уралмаше. Кроме того, что в ряде торговых точек нашли просрочку, никто из сотрудников проверенных точек общепита не имел медкнижек.

Паленый алкоголь продавали в баре Екатеринбурга
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#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Штраф#Алкоголь#Арбитражный суд#Документы#Предприниматель#Пиво#Екатеринбург#Торговая точка#Нарушение закона#Дарья Сорокина
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