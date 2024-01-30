Бизнесмен из Нижнего Тагиле незаконно продавал пиво и нарвался на штраф

В итоге суд решил привлечь предпринимателя к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ, а изъятый алкоголь уничтожить. Для предпринимателей штраф по этой статье составляет пять тысяч рублей. Подать апелляционную жалобу на это решение предприниматель может в течение 10 дней.