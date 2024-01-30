Бизнесмен из Нижнего Тагиле незаконно продавал пиво и нарвался на штраф

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Арбитражный суд Свердловской области рассмотрел заявление инспектора МУ МВД России «Нижнетагильское» к предпринимателю о привлечении к ответственности по ч.2 ст. 14.16 КоАП РФ. Обе стороны на заседание не явились.
Известно, что инспектор обратился в суд с заявлением о привлечении бизнесмена к ответственности из-за того, что в его магазине «Продукты», который находится на проспекте Уральском, продавался алкоголь с нарушением закона.
Полицейские вычислили, что на пиво у предпринимателя не было документов. Это выяснилось в ходе проверки 10 октября 2023 года. Весь алкоголь из торговой точки изъяли, а на предпринимателя составили административный протокол.
В итоге суд решил привлечь предпринимателя к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ, а изъятый алкоголь уничтожить. Для предпринимателей штраф по этой статье составляет пять тысяч рублей. Подать апелляционную жалобу на это решение предприниматель может в течение 10 дней.
Ранее в Екатеринбурге в уличных закусочных нашли просрочку. Это стухшее мясо и продукты без маркировки. Рейд проводился по общепиту на Уралмаше. Кроме того, что в ряде торговых точек нашли просрочку, никто из сотрудников проверенных точек общепита не имел медкнижек.