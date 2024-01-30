tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:21

Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Боец СВО из Свердловской области не может оформить гражданство

Боец СВО из Свердловской области не может восстановить потерянный на фронте паспорт

30 января 2024, 11:21
Фото: Изображение Midjourney

Боец СВО из Свердловской области не может оформить гражданство

Депутат Госдумы РФ Максим Иванов высказался о работе миграционных служб. Политик привел в качестве примера нерасторопности служащих два примера в регионе.

В частности, оказалось, что боец СВО из Таджикистана женат на россиянке, но не может получить гражданство. И вместо того, чтобы отпуск провести с семьей, он был вынужден по несколько раз посещать миграционную службу из-за неосведомленности отдельных сотрудников об актуальных изменениях в законодательстве.

В Сухом Логе близкие раненого участника СВО не могут восстановить его утерянный на поле боя паспорт, потому что работники службы настаивают на личном визите парня к ним в офис. Вместе с тем неизвестно выйдет ли он из комы. А без документа невозможно оформить другие важные справки, выписки и банковскую карту, на которую должны поступать начисления.

В своем Telegram-канале депутат отмечает, что система должна поддерживать людей, а не действовать наоборот.

Теперь Иванов готовит запрос на Министра внутренних дел В. А. Колокольцев, а также запросы в региональные ГУВД.

Вместе с тем мигрантам раздают повестки в военкомат.

Омбудсмен Мерзлякова обратилась в свердловскую прокуратуру из-за видео с мигрантами
Узнать подробнее
Читайте также:
Остались жена и дочь. В Каменске-Уральском простятся с бойцом СВОАллею в память о погибших на СВО высадят в Нижнем Тагиле осеньюЕще в прошлом году весной. Уралец погиб на СВО
#Общество#Происшествия#Проверка#Свердловская область#Мигранты#Мигрант#Екатеринбург#Боец#Инцидент#СВО#Камилла Булгакова
Подпишитесь
Затравили формальдегидом: в Нижнем Тагиле вторую неделю подряд ловят вредные вещества
Вчера, 14:44
Когда в Нижнем Тагиле закончат ремонт мостов через пруд и на Циолковского
Сегодня, 10:52
TagilCity.ru вошел в топ-3 цитируемых в соцсетях СМИ по региону
Вчера, 10:44
ДНК холеры и коклюша будут выявлять у пациентов в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:51
А вы уже убрали елку? Рабочие разбирают ледовый городок в Нижнем Тагиле
Вчера, 06:40
445 боеприпасов и 225 граммов взрывчатки изъяли в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:46