Боец СВО из Свердловской области не может восстановить потерянный на фронте паспорт

В Сухом Логе близкие раненого участника СВО не могут восстановить его утерянный на поле боя паспорт, потому что работники службы настаивают на личном визите парня к ним в офис. Вместе с тем неизвестно выйдет ли он из комы. А без документа невозможно оформить другие важные справки, выписки и банковскую карту, на которую должны поступать начисления.