Боец СВО из Свердловской области не может восстановить потерянный на фронте паспорт

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
В частности, оказалось, что боец СВО из Таджикистана женат на россиянке, но не может получить гражданство. И вместо того, чтобы отпуск провести с семьей, он был вынужден по несколько раз посещать миграционную службу из-за неосведомленности отдельных сотрудников об актуальных изменениях в законодательстве.
В Сухом Логе близкие раненого участника СВО не могут восстановить его утерянный на поле боя паспорт, потому что работники службы настаивают на личном визите парня к ним в офис. Вместе с тем неизвестно выйдет ли он из комы. А без документа невозможно оформить другие важные справки, выписки и банковскую карту, на которую должны поступать начисления.
В своем Telegram-канале депутат отмечает, что система должна поддерживать людей, а не действовать наоборот.
Теперь Иванов готовит запрос на Министра внутренних дел В. А. Колокольцев, а также запросы в региональные ГУВД.
Вместе с тем мигрантам раздают повестки в военкомат.